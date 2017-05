SPORT: Ionel Ganea a pus gând rău FC Botoşani!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Antrenorul principal al ASA Tg. Mureş, Ionel Ganea se gândește la victorie în partida cu FC Botoșani.

„Este un meci la fel de greu ca și celelalte. Botoșaniul are o echipă omogenă, tot timpul şi-au propus obiective înalte. Sezonul acesta au dorit să joace în play-off, dar nu au reușit. Va fi foarte greu în fața lor, dar eu pregătesc meciul la victorie. Noi vom juca toate meciurile la victorie, nu ne va fi ușor. Atmosfera din vestiar este una bună, nu de resemnare. Eu am spus încă de la început că voi rămâne dacă va fi la Tg. Mureș un proiect pe termen mediu. Am urmărit evoluțiile echipei secunde și sunt jucători care pot face pasul la prima formației. Au nevoie de pregătire, de mental, pentru că nu ne permitem să distrugem cariera jucătorilor tineri. Totul depinde numai de ei. Prin multă muncă pot ajunge jucători de valoare”, a declarat Ionel Ganea.

Partida ASA Tg. Mureş- FC Botoşani, meci contând pentru etapa a X-a a play-out-ului Ligii I va avea loc de la ora 18:00, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look, dar şi în format live-text pe monitorulbt.ro.