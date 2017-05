SPORT: La Tg. Mureş, reconstrucţia începe de la meciul cu FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Situația grea în care se află echipa, în special din punct de vedere sportiv, cu puține șanse de salvare de la retrogradare, a dus la decizia conducerii clubului de a începe încă de acum reconstrucția echipei.

„A avut loc o ședință a conducerii clubului, în cadrul căreia s-a decis începerea reconstrucției echipei și promovarea tinerilor din centrul de copii și juniori. Să le vedem valoarea și dacă ne putem baza pe ei. Nu dorim să periclităm cele 5 meciuri rămase dar, în cazul în care vom retrograda, nu ne vom retrage, vom continua lupta și dorim să revenim în prima ligă încă din primul an. Cu jucători tineri, avem negocieri și cu alții fotbaliști și cu cei actuali, care doresc să rămână, pentru că sunt în ultimele 6 luni de contract. Cei care doresc să plece sunt liberi să negocieze cu alte echipe. Staff-ul tehnic are tot sprijinul, dorim să continuăm cu Ionel Ganea. Suntem mulțumiți de ce s-a lucrat până acum, dar acesta este lotul pe care îl avem la dispoziție. Mă repet, avem peste 7 milioane de lei blocați, pentru care există un proces pe rol, sezonul acesta nu am primit niciun ban de la Consiliul local. Am funcționat doar din sponsorizări și drepturi TV. Ne bucurăm că suntem la finalul sezonului, dar nu putem fi mulțumiți de locul ocupat. Sper ca în 26 mai, odată cu aprobarea planului de reorganizare să începem reconstrucția echipei. Nu ne resemnăm, vom lupta în continuare și vom reveni” , a declarat Cristian Chertes, director general al ASA.

Partida ASA Tg. Mureş- FC Botoşani, meci contând pentru etapa a X-a a play-out-ului Ligii I va avea loc de la ora 18:00, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look, dar şi în format live-text pe monitorulbt.ro.