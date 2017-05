SPORT:Marius Copil ocupÄƒ Ã®n premierÄƒ locul 90 Ã®n clasamentul ATP

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Tenismanul român Marius Copil a intrat în premieră în topul 100 al clasamentului mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, și ocupă locul 90 după un salt de 14 poziții. România nu a mai avut un jucător în top 100 din 26 mai 2014, când Victor Hănescu, retras între timp din activitate, ocupa locul 85. Copil își datorează acest salt spectaculos victoriei pe care a reușit-o săptămâna trecută, în primul tur la Madrid, 7-6 (6), 4-6, 7-6 (9) cu Guillermo Garcia-Lopez, românul beneficiind de un wild card pentru tabloul principal de simplu. Clasamentul ATP la simplu 1 (1). Andy Murray (Marea Britanie) 10.360 puncte 2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 6.845 3 (3). Stan Wawrinka (Elveția) 5.605 4 (5). Rafael Nadal (Spania) 5.195 5 (4). Roger Federer (Elveția) 5.035 6 (6). Milos Raonic (Canada) 4.180 7 (9). Dominic Thiem (Austria) 4.035 8 (7). Marin Cilic (Croația) 3.735 9 (8). Kei Nishikori (Japonia) 3.470 10 (10). David Goffin (Belgia) 3.055 ....................................................... 90 (104). Marius Copil 577 316 (303). Dragoș Dima 153 365 (363). Adrian Ungur 126 554 (541). Petru-Alexandru Luncanu 59 579 (569). Nicolae Frunză 53 etc. Clasamentul ATP la dublu 1 (1). Henri Kontinen (Finlanda) 7.810 puncte 2 (2). John Peers (Australia) 7.580 3 (5). Marcelo Melo (Brazilia) 7.430 4 (4). Nicolas Mahut (Franța) 6.530 5 (6). Jamie Murray (Marea Britanie) 6.100 6 (7). Bruno Soares (Brazilia) 6.100 7 (3). Bob Bryan (SUA) 5.905 7 (3). Mike Bryan (SUA) 5.905 9 (12). Lukasz Kubot (Polonia) 5.590 10 (9). Pierre-Hugues Herbert (Franța) 5.545 .................................................................... 20 (22). Horia Tecău 3.125 25 (26). Jean-Julien Rojer (Olanda) 2.675 28 (25). Florin Mergea 2.415 23 (24). Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) 2.763 etc. Clasamentul ATP Race la dublu 1 (2). Lukasz Kubot (Polonia)/Marcelo Melo (Brazilia) 3.140 puncte 2 (1). Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia) 2.900 3 (3). Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) 1.875 4 (4). Jamie Murray (Marea Britanie)/Bruno Soares (Brazilia) 1.820 5 (5). Raven Klaasen (Africa de Sud)/Rajeev Ram (SUA) 1.565 6 (7). Ivan Dodig (Croația)/Marcel Granollers (Spania) 1.400 7 (6). Horia Tecău (România)/Jean-Julien Rojer (Olanda) 1.400 8 (8). Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Columbia) 1.310 9 (11). Feliciano Lopez/Marc Lopez (Spania) 1.230 10 (9). Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Franța) 1.125 ........................................................................................... 13 (13). Florin Mergea (România)/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) 770 etc.