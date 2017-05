NAŢIONAL:Emil Dumitrescu şi Mugurel Florescu, la Parchetul General în dosarul Mineriada

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Amiralul (rez.) Emil "Cico" Dumitrescu și Mugurel Florescu, fost șef al parchetelor militare, s-au prezentat marți dimineața la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunoștință extinderea urmăririi penale în dosarul ’’Mineriada’’, în care sunt cercetați pentru infracțiuni contra umanității. "S-au adus la cunoștință acte procedurale. Am luat la cunoștință despre ele. Mi-am menținut poziția anterioară, nu am nicio implicare în Mineriadă. Am avut baftă că nu am fost implicat în nimic. Eu nu sunt vinovat (...) Poate fi discutată o problemă de lentoare și de nesoluționare în termen a acestui dosar, însă este o cauză complexă", a declarat Mugurel Florescu. Fostul șef al parchetelor militare a spus că este util să se afle adevărul în acest caz, "pentru că un stat nu se poate baza pe minciună", iar "adevărul trebuie restituit românilor". Întrebat dacă Ion Iliescu și Petre Roman sunt vinovați de Mineriadă, Mugurel Florescu a spus că "au fost mai multe planuri care s-au suprapus în ceea ce îi privește". "Finalul a fost altfel decât ce s-a dorit. Pentru că s-a dorit o eliberare, o degajare sub aspect civic în Piața Universității și uitați-vă unde s-a ajuns", a adăugat Mugurel Florescu. Tot în acest dosar, la Parchetul General au venit luni Ion Iliescu, Petre Roman și fostul director al SRI Virgil Măgureanu. În dosarul "Mineriada" sunt cercetați penal, printre alții, fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul director al SRI Virgil Măgureanu, Nicolae Dumitru — fost prim-vicepreședinte al Frontului Salvării Naționale, general (rez.) Mugurel Cristian Florescu — fost adjunct al procurorului general al României și șef al Direcției Procuraturilor Militare, Emil "Cico" Dumitrescu, fost membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională (CPUN) și șef al Direcției Generale de Cultură, Presă și Sport din cadrul Ministerului de Interne. Procurorii militari susțin că în perioada 11 — 15 iunie 1990 inculpații au decis, organizat și coordonat "un atac generalizat și sistematic" lansat împotriva unei populații civile, respectiv împotriva manifestanților din Piața Universității din București, precum și a populației Capitalei, atac în care au implicat participarea forțelor armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, precum și a peste zece mii de mineri și alți muncitori din mai multe zone ale țării. "Atacul" din 11 — 15 iunie 1990 a avut următoarele consecințe: uciderea prin împușcare a patru persoane și rănirea prin împușcare a altor trei; vătămarea integrității fizice sau psihice a unui număr total de 1.269 de persoane; privarea de dreptul fundamental la libertate, pe motive de ordin politic, a unui număr total de 1.242 de persoane, arată procurorii.