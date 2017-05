NAŢIONAL:Protestul angajaţilor Finanţelor Publice continuă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Angajaţii Finanţelor Publice din Galaţi, Arad, Timişoara, Craiova, Constanţa, Vaslui au declanşat, marţi dimineaţă, pentru a doua zi consecutiv, proteste spontane, ieşind în faţa sediilor instituţiilor şi întrerupând programul cu publicul, nemulţumiţi de salarii. Toţi angajaţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi au declanşat, marţi dimineaţă, un nou protest spontan, nemulţumiţi de nivelul salariilor, activitatea instituţiei fiind blocată. "Este un protest spontan, suntem adunaţi în sala mare. Este un protest al tuturor angajaţilor; nu se mai lucrează deloc", a declarat, marţi, preşedintele SED Lex Galaţi, Anca Tudorache. Şi luni, aproape o sută de funcţionari ai Finaţelor Publice Galaţi au întrerupt programul de lucru şi au ieşit în curtea interioară a instituţiei. ”Nemulţumirea noastră este legată de Legea salarizării care urmează să intre în vigoare, dar nouă ne scad salariile. Acesta este un semnal de alarmă deoarece complexitatea muncii este foarte mare şi vrem să fim salarizaţi după munca pe carte o depunem. Este o grevă spontană, colegii s-au adunat”, afirma luni Anca Tudorache. Sindicatul Sed Lex din cadrul AJFP Galaţi are peste 400 de membri. Şi aproximativ 300 de salariaţi ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dolj au ieşit din nou, marţi dimineaţă, în faţa sediului unităţiii, nemulţumiţi de proiectul Legii salarizării unitare. Activitatea cu publicul a fost suspendată timp de două ore. ”În cazul nostru, conform noului proiect al Legii salarizării unitare, vom avea salariile mai mici, se vor înregistra şi diferenţe dintre noi şi colegii noştri din Ministerul de Finanţe. Vrem să tragem un semnal guvernanţilor şi parlamentarilor să ne asculte şi pe noi, să ne bage puţin în seama”, a declarat Brânduşa Pălărie, unul dintre membrii Sindicatului SedLex. Salariaţii Finanţelor Publice Dolj se află în a doua zi de proteste, luni ieşind în stradă aproximativ 200 de angajaţi ai instituţiei. În judeţul Arad, aproximativ 470 de angajaţi din finanţe protestează spontan pentru a doua zi consecutiv, liderul judeţean al sindicatului din Finanţe, Ioan Trifa, spunând că acţiunea va continua. Decizia de continuare a protestelor a fost luată marţi dimineaţă, în urma unei şedinţe de sindicat. În municipiul Arad, zeci de salariaţi ai Finanţelor Publice protestează în faţa sediului instituţiei, dar şi pe holuri. Ghişeele şi serviciile publice nu au fost deschise deloc marţi dimineaţă. Miercuri, o delegaţie a sindicaliştilor arădeni va pleca la Bucureşti, pentru a se întâlni cu ministrul Finanţelor. Proteste au loc şi la Timişoara, unde angajaţii Direcţiei Judeţene şi cei ai Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice au întrerupt activitatea, cerând o lege a salarizării echitabilă. ”Continuăm protestul şi astăzi (marţi – n.r.). Angajaţii se află în holul principal şi îşi exercită dreptul de a protesta. Nimeni nu lucrează, la nivelul regionalei suntem aproximativ 500 de angajaţi care am încetat lucrul. O delegaţie de la Timişoara se va deplasa la Bucureşti pentru discuţii mai întâi cu liderii de sindicat, apoi cu cei de la Minister. Dealtfel din fiecare judet al ţării se vor deplasa delegaţii la Bucureşti”, a declarat liderul de sindicat al Finanţelor Publice Timişoara, Virginia Duţu. Ea a precizat că protestul ar putea continua şi miercuri. ”Uşile de la Direcţia de Finanţe Timişoara sunt deschise, însă am lipit afişe să anunţăm oamenii că nu lucrăm. Am scris acolo şi revendicările noastre. Cel mai probabil nici mâine (miercuri – n.r.) nu vom lucra. Aşteptăm semnale pozitive de la Bucureşti. E posibil ca miercuri să fie un miting de protest la Bucureşti”, a mai spus liderul de sindicat. Protestul funcţionarilor de la Direcţia de Finanţe Publice Timişoara a început luni dimineaţă. Şi aproximativ 50 de angajaţi de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa protestează din nou marţi, faţă de o posibilă scădere a salariilor. Liderul Sed Lex Constanţa, Claudiu Anghel, a declarat corespondentului News.ro că aproximativ 50 de angajaţi au declanşat un protest spontan la unul dintre sediile Trezoreriei. Claudiu Anghel a menţionat că la celelalte sedii ale AJFP Constanţa activitatea se desfăşura normal marţi dimineaţa. El a transmis tuturor angajaţilor din finanţele constănţene că miercuri la Bucureşti va avea loc o întâlnire a liderilor de sindicat cu ministrul de Finanţe pentru a se discuta despre nemulţumirile angajaţilor. În cursul zilei de luni, peste 100 de angajaţi din Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, de la mai multe sedii, au întrerupt lucrul pentru mai multe ore, nemulţumiţi că noua lege a salarizării va duce la scăderea salariilor din acest domeniu. De asemenea, cei 120 de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în sediul Finanţelor Publice (AJFP) Vaslui au blocat, marţi, activitatea, pentru a doua zi consecutiv, nemulţumiţi de prevederile noii legi a salarizării unice. Greva spontană a fost declanşată după ora 10.00, astfel încât contribuabilii care s-au prezentat dimineaţă la ghişeele instituţiei au putut să achite diverse taxe sau obligaţii fiscale către stat. ”Salariaţii şi-au propus ca, prin acţiunile lor, să nu afecteze contribuabilii, mai ales că unii dintre ei, şomeri sau beneficiari ai venitului minim garantat, au venit din mediul rural de la primele ore ale dimineţii, iar ei nu au nicio vină. Însă, după ce s-au rezolvat toate aceste urgenţe, angajaţii au ieşit din birouri şi s-au adunat din noul la parterul clădirii, oprind în totalitate activitatea. Pentru cât timp, nu pot să vă spun, în condiţiile în care este o grevă spontană, care nu a fost organizată de sindicat”, a declarat, marţi, pentru News.ro liderul Sindicatului Finanţelor Publice Vaslui, Valerică Berescu. Angajaţii AJFP Vaslui au fost în grevă şi luni, când au întrerupt activitatea tot la ora 10.00, fără a mai fi reluată până la sfârşitul programului. La Iaşi şi Buzău, unde au fost proteste luni, activitatea se desfăşoară normal. La Iaşi ar fi trebuit să ajungă marţi preşedintele ANAF, Bogdan Stan, însă liderul de sindicat din Finanţe Publice Iaşi, Dumitru Ceapoi, a declarat că vizita acestuia a fost amânată. Câteva mii de salariaţi din direcţiile de finanţe publice au declanşat un protest spontan, luni dimineaţă, nemulţumiţi de proiectul legii salarizării, iar protestul s-a extins rapid în toată ţara, la direcţiile de finanţe din unele oraşe activitatea fiind oprită total. În multe oraşe, activitatea administraţiilor finanţelor publice a fost blocată în totalitate, angajaţii protestând fie în holurile instituţiilor, fie în faţa sediilor acestora. De asemenea, câteva sute de salariaţi au protestat în faţa Ministerului Finanţelor. Şi angajaţii direcţiilor de taxe şi impozite din primăriile sectoarelor 2, 3, 4, 6 au oprit lucrul, în semn de solidaritate cu salariaţii din Finanţe Angajaţii din vămi s-au solidarizat cu salariaţii din Finanţe şi au organizat o acţiune de protest sub forma ”excesului de zel”, astfel că toate maşinile care au trecut prin punctele de frontieră au fost controlate amănunţit.