INTERNAŢIONAL:Atac armat asupra sediului Radioteleviziunii din Jalalabad, Afganistan

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Persoane înarmate au atacat miercuri dimineața sediul Radioteleviziunii publice afgane (RTA) din centrul orașului Jalalabad, capitala provinciei instabile Nangarhar, din estul Afganistanului. ’Mai mulți oameni înarmați au intrat în clădirea RTA și forțele de securitate ripostează, nu avem alte detalii’, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al guvernatorului, Attaullah Khogyani, ale cărui birouri sunt situate vizavi de RTA, confirmând informațiile mass-media locale. Toate drumurile care duc spre această zonă au fost închise, a precizat Khogyani, care a auzit din biroul său tiruri dinspre sediul RTA. Purtătorul de cuvânt al poliției locale, Hazarat Hussain Mashreqiwal, a confirmat intrarea forțată în clădire a unor atacatori înarmați. ’Nu știm care este ținta lor exactă, însă ripostăm’, a spus el. ’Imediat ce am auzit focuri de armă, am fugit, însă colegi de-ai mei sunt prinși în continuare înăuntru’, a declarat un fotograf al RTA sub acoperirea anonimatului. Clădirile Radioteleviziunii afgane sunt situate în fața birourilor guvernatorului de provincie și a cartierului general al Poliției. Pe teritoriul provinciei Nangarhar, aflată la frontiera cu Pakistanul, se află numeroși combatanți insurgenți talibani, care au lansat la sfârșitul lui aprilie ofensiva lor de primăvară, precum și membri ai grupării Statul Islamic (SI), care au făcut din această zonă un avanpost al lor în Afganistan. Trupele afgane, susținute de forțele americane, desfășoară aici mai multe operațiuni pentru a alunga SI, iar până în prezent au pierdut trei oameni. Armata americană a largat aici, la începutul lui aprilie, cea mai puternică dintre bombele sale convenționale, omorând 96 de combatanți jihadiști.