NAŢIONAL:Mai puţini bani la salariu pentru o categorie de bugetari

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că există o categoeri de bugetari care nu mai beneficiază de salarii majorate, odată cu intrarea în vigoare a legii salarizării. Potrivit oficialului, legea salarizării unitare va aduce o creştere medie a salariilor cu 56%, dar vor fi şi bugetari care vor avea salarii mai mici, respectiv 3% dintre angajaţii cu salariile mari, de 14.000 de lei. "Prin această Lege a salarizării unitare salariile cresc în medie cu 56%. Este foarte adevărat că în baza piramidei, adică aproximativ 60% dintre bugetari vor avea creşteri de 100% sau chiar peste 100%. Dacă ne gândim la Apărare, acolo creşterile sunt şi de peste 200%. Deci 60% vor avea salarii crescute cu cel puţin 100%. Apoi urmează o altă categorie cu salarii deja mari în plată şi la ei vor fi creşteri de aproximativ 50%, dar sunt şi 3% dintre bugetari cărora le va scădea salariul", a spus Lia Olguţa Vasilescu. Ministrul a precizat că există intenţia ca săptămâna viitoare să fie făcute publice salariile astfel încât fiecare bugetar să ştie de unde porneşte şi unde va trebui să ajungă în 2022. "La ANAF, pentru că înţeleg că acolo este o problemă, de altfel mâine ministrul Finanţelor Publice se va întâlni cu sindicatele din Finanţe ca să discute şi despre Legea salarizării şi despre sporturi, la funcţiile de conducere era o problemă, în sensul că salariile sunt foarte mari, 14.400 de lei fără sporuri", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, potrivit agerpres.ro. Ministrul a explicat că angajaţii din alte ministere, care sunt pe acelaşi palier, cu aceeaşi pregătire profesională, unii aveau salarii de maximum 7.000 de lei. "Ca să ajungi până la 14.000, noi am făcut nişte creşteri, ne-am dus până la 12.000 lei, dar nu puteam nici măcar în 2022 să îi prindem cu cei 14.000 de lei în această schemă, pentru că altfel ieşeam din anvelopa bugetară de 32 miliarde de lei pe care o aveam la dispoziţie până în anul 2020 şi 43 miliarde cât este calculat până în anul 2022. Şi atunci ne-am gândit, peste o anumită limită este clar că nu se poate trece, şi atunci scăderile la ei sunt în jur de 1.000 de lei", a spus Lia Olguţa Vasilescu. Ea a dat ca exemplul salariul unor angajaţi din ANAF: secretar general - 14.244 lei, în prezent, director general - 14.129 lei, director general adjunct - 14.009 lei, inspector şef, trezorier şef, şef administraţie financiară 14.009 lei. Ministrul Muncii a mai precizat că sindicatele au cerut un amendament conform căruia niciun salariu în plată să nu fie scăzut, însă a fost respins. "Astăzi în Comisia de Muncă s-a cerut din partea sindicatelor un amendament prin care să se introducă în Lege prevederea că niciun salariu care este aflat în plată la ora actuală nu scade. Şi am spus nu putem să facem aşa ceva pentru că acesta înseamnă dezechilibrarea sistemului şi după 2022", a afirmat Lia Olguţa Vasilescu. Ea a subliniat însă că angajaţilor cu funcţie de execuţie din finanţe nu le scad salariile, ci a mai fost introdus un spor de 15% prin lege. De asemenea, ministrul a afirmat au fost aduse o serie de amendamente la Ordonanţa 2 pe care guvernul a dat-o în acest an şi au fost majorate cu 20% începând cu 1 iunie salariile pentru angajaţii de la ARBDD Delta Dunării, agenţiile de Mediu, Garda de Mediu, OPC, OPC, IMM-uri.