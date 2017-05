INTERNAŢIONAL:Fost amiral al marinei americane condamnat pentru corupţie

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un fost amiral al marinei americane a fost condamnat miercuri la 18 luni de închisoare pentru că a acceptat cadouri de la proprietarul unei întreprinderi cu sediul la Singapore, în cadrul unui amplu scandal de corupție ce vizează US Navy. Contraamiralul în retragere Robert Gilbeau (56 de ani) este persoana cu cel mai înalt grad condamnată în acest dosar. Potrivit Ministerului Public, el i-a mințit pe anchetatori pentru a ascunde relația ’ilicită’ pe care o avea de 20 de ani cu omul de afaceri malaezian Leonard Francis, care conduce societatea de servicii portuare Glenn Defense Marine Asia (GDMA), subcontractor al US Navy. Corpolentul om de afaceri singaporez — de unde și porecla ’Fat Leonard’ — a recunoscut că le-a furnizat militarilor bani, alcool, prostituate și alte avantaje în natură, pentru a se asigura ca US Navy acostează în porturile unde operează societatea sa. ’Ați încălcat legea și i-ați dezonorat pe camarazii de la bord, US Navy și SUA’, a declarat judecătorul Janis Sammartino în timpul audierilor din San Jose (California), potrivit cotidianului San Diego Union-Tribune. Potrivit Ministerului Public, Francis a plătit prostituate pentru Gilbeau, precum și un sejur într-un hotel de lux. Robert Gilbeau a recunoscut în fața judecătorilor că a mințit atunci când le-a spus anchetatorilor că nu a primit niciun cadou de la Francis. Într-o scrisoare adresată Curții, fostul amiral și-a justificat conduita prin consecințele unui stres post-traumatic cauzat de un atac cu mortier în timpul războiului din Irak, în 2007, potrivit The Washington Post. Cotidianul precizează că amiralul William Moran, șef-adjunct al operațiunilor navale, a adresat la rândul său o scrisoare Curții, în care estimează că Gilbeau a adus ’prejudicii incomensurabile’ US Navy, ’a dezonorat dur uniforma sa și și-a trădat colegii pușcași’. Până în prezent, ancheta pentru fraudă și corupție a permis inculparea a 20 de ofițeri și foști ofițeri ai US Navy. Dintre aceștia, zece au pledat vinovat și zece dosare mai sunt în curs, potrivit Ministerului Public.