INTERNAŢIONAL:Marea Britanie doreşte limitarea imigraţiei non-europene

Premierul britanic Theresa May prezintă joi programul Partidului Conservator în perspectiva alegerilor legislative din 8 iunie, document ce promite limitarea imigrației non-europene, înainte de începerea negocierilor cu privire la Brexit, informează AFP. Șefa guvernului conservator al Marii Britanii, creditată de sondaje cu o largă victorie în acest scrutin anticipat, trebuie să anunțe la Halifax (nordul Marii Britanii) o majorare a taxei patronale pentru angajarea de imigranți din țări din afara Uniunii Europene. În prezent, această taxă este stabilită la 364 de lire sterline (420 de euro) pe an pentru micile întreprinderi și până la 1.000 de lire sterline pentru întreprinderile mari și mijlocii. Acest impozit este destinat să alimenteze fondul pentru formarea angajaților britanici. Imigranții non-europeni vor trebui, de asemenea, să contribuie mai mult la utilizarea serviciului de sănătate publică NHS, potrivit presei britanice. Theresa May speră astfel să aducă nivelul migrației nete la sub 100.000 de persoane pe an, promisiune pe care Partidul Conservator nu reușește de ani de zile să o pună în practică. Potrivit statisticilor oficiale, migrația netă în cursul anului încheiat în septembrie 2016 a fost de 273.000 de persoane: 596.000 de persoane au intrat legal în Marea Britanie, în timp ce 323.000 au plecat din Marea Britanie. ’Este greu să construiești o societate unită atunci când imigrația este prea ridicată și crește prea repede’, ar urma să spună Theresa May. Tema imigrației a avut un loc central în referendumul din 23 iunie 2016, când britanicii au votat în proporție de aproape 52% în favoarea Brexitului. Theresa May a făcut din reducerea imigrației europene una dintre prioritățile sale, anunțând că Marea Britanie va părăsi și piața unică, ceea ce ar însemna sfârșitul principiului de liberă circulație a muncitorilor veniți din țări ale UE. Acest obiectiv, în condițiile în care Marea Britanie are cea mai mică rată de șomaj de după 1975, de 4,6%, stârnește critici. Cotidianul The Evening Standard, al cărui nou redactor-șef este fostul ministru al finanțelor George Osborne, evocă o decizie ’analfabetă pe plan economic’ și care rămâne ’un mister’. Theresa May riscă să nemulțumească și o altă categorie din electoratul său: persoanele în vârstă, în condițiile în care ea intenționează să taie o parte din ajutoarele pentru finanțarea sectorului asistenței sociale, aflat în criză. Ea ar urma să anunțe, de asemenea, renunțarea la prânzurile gratuite în școlile primare din Marea Britanie, care ar urma să fie înlocuite cu mic dejunuri gratuite.