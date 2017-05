LOCAL: Casa de Sanatate are sef cu acte in regula!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Dupa ani de zile in care una din cele mai importante institutii din sanatatea botosaneana a fost condusa doar de directori interimari, sau numiti, din aceste zile Casa de Asigurari de Sanatate Botosani are sef cu acte in regula. Economistul Carmen Nicolau, care a fost directorul economic al institutiei, dar si interimar cu mai multe ocazii, a promovat concursul organizat la Bucuresti, astfel ca va fi presedinte director general al CAS Botosani.