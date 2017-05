NAŢIONAL:Procurorii DIICOT fac percheziţii la Penitenciarul Rahova

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Procurorii DIICOT fac mai multe percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Călăraşi şi Prahova, fiind vizată o grupare specializată în formularea de denunţuri în schimbul unor sume de bani, afirmă surse judiciare. Una dintre percheziţii are loc la Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat liderul grupării, care ar fi intermediat formularea de denunţuri de către persoane urmărite penal, el susţinând că are influenţă asupra procurorilor astfel încât aceste declaraţii să se concretizeze în pedepse mai mici. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală fac 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-o anchetă vizând destructurarea unui grup infracţional organizat suspectat de infracţiuni trafic de influenţă, cumpărare de influenţă şi instigare la trafic de influenţă. Sursele citate spun că liderul grupării de crimă organizată este Ştefan Răducan, zis ”Fane Caran”, încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde are loc una dintre percheziţii. La indicaţiile acestuia, membrii grupării, respectiv Lucia Muşat, Anton Aurel Ilie, Adrian Cană şi Ramona Ciurea, intermediau formularea de denunţuri la DIICOT în schimbul unor sume de bani, ei lăsând să se creadă că au influenţă asupra procurorilor DIICOT. Ei le promiteau victimelor că îi vor determina pe procurori să urgenteze demersurile necesare pentru formularea şi concretizarea denunţurilor. Conform surselor citate, în perioada martie - aprilie 2017, Aurel Anton Ilie, fiind instigat de Ştefan Răducan, a pretins suma de 25.000 euro şi a primit pentru Lucia Muşat şi Ştefan Răducan suma de 1.000 de euro, 1000 de lei şi un ceas din aur în valoare de 5.000 de euro, de la alţi doi membri ai lumii interlope, Radu Ciocoiu şi Daniel Vasile, zis Banat. Ilie le-ar fi spus celor doi că Lucia Muşat are influenţă asupra procurorilor DIICOT, promiţând că îi va determina pe aceştia să înregistreze un denunţ formulat de Radu Ciocoiu şi să facă cercetări astfel încât acesta să beneficieze de reducerea la jumătate a pedepsei prevăzute de lege, el fiind cercetat pentru trafic de influenţă. Pentru a beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă, Radu Ciocoiu a formulat un denunţ, însă pentru a avea garanţia reuşitei acestui denunţ a apelat la gruparea condusă de Ştefan Răducan. Acesta, prin intermediul lui Anton Ilie, i-a promis lui Ciocoiu că denunţul acestuia se va concretiza şi va beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă. Argumentele lui Ilie au fost legate de faptul că Lucia Muşat are influenţă asupra procurorilor DIICOT, întrucât a participat în calitate de colaborator în diferite dosare instrumentate de DIICOT, mai spun sursele judiciare citate.