NAŢIONAL; Elena Udrea acuză DNA că obţine probe cu forţa

Elena Udrea a declarat joi că a depus la Parchetul General o plângere penală, după ce a primit informații "credibile" că există o înregistrare a unor convorbiri între procurori și polițiști implicați în dosarul deschis de DNA privind finanțarea campaniei electorale din 2009, din care reiese că un martor a fost determinat să susțină anumite lucruri împotriva ei.

"Plângerea pe care am făcut-o este un demers important și în contextul în care vorbim despre înregistrări ce arată modul în care se derulează anchetele și cum se implică ofițerii și procurorii în influențarea cursului unei anchete, într-o direcție sau împotriva cuiva. Cred că este foarte credibil ceea ce mi s-a întâmplat zilele trecute. Presupun că este vorba de un domn, cel care mi-a transmis, printr-un intermediar — o persoană foarte apropiată, date foarte credibile și începuturi de dovezi cum că ar deține o înregistrare a unor convorbiri dintre procurori, procurori și polițiști, implicați într-un dosar care mă vizează și care este în anchetă la DNA, din care reiese că a fost determinat un martor sau o persoană să susțină anumite lucruri împotriva mea", a declarat Elena Udrea la Antena 3.

Ea a explicat că a depus mai multe probe la Parchetul General, dezvăluind că i s-a cerut suma de 10.000 de euro pentru a primi acea înregistrare.

"Am toate datele. Am telefonul pe care l-am primit, sunt înregistrări video, sunt înregistrările discuțiilor dintre persoana care a contactat-o pe asociata mea. Sunt toate probele care pot duce la identificarea atât a celui care deține înregistrarea, cât și la înregistrarea însăși. Eu presupun că nu am fost contactată direct pentru că telefonul meu este monitorizat. În plângerea de la Parchet am declarat că s-au cerut 10.000 de euro pentru a mi se pune la dispoziție această înregistrare. (...) Eu nu pot să fac anchetă paralelă. Chiar dacă în trecut am avut o funcție importantă în stat, astăzi sunt un simplu cetățean. Nu am cum să fac anchete paralele, așa că am apelat la Parchetul General și am indicat mijloacele de probă pentru situația pe care o invoc și eu cred că ancheta procurorilor de la Parchetul General va putea duce la aflarea adevărului în situația aceasta", a spus Udrea.

Elena Udrea a declarat că ea a ascultat doar o parte din acea înregistrare și crede că este vorba despre dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009, în care este cercetată de DNA.

"Persoanele invocate sunt reale, situația este reală și o pot identifica. Cred că este dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009. (...) DNA lucrează în acest dosar, problema este cum lucrează. Dacă lucrează corect sau dacă influențează oamenii să dea declarații așa cum trebuie ca să fie declarații acuzatoare. Acest lucru trebuie aflat, pentru că nu este doar situația mea acum. Vedeți că apar înregistrări de peste tot, cum se fac dosarele, cum sunt influențați oamenii, ce relație există între anchetatori și părțile din dosar", mai spune Udrea.