SPORT: FC Botoşani îşi doreşte să câştige play-out-ul

Etapa a XI-a a Ligi I va programa mâine de la ora 20:30 derby-ul dintre ocupantele primelor două locuri din play-out, CSM Poli Iaşi şi Gaz Metan Mediaş.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat că şi-ar dori ca acest derby să se termine nedecis pentru ca elevii lui Leo Grozavu să se apropie decisiv de pruimul loc în cazul unui succes la Voluntari.

„Pentru noi ideal ar fi să se termine la egalitate meciul din Copou şi noi să câştigăm la Voluntari. Am veni la trei puncte de Iaşi în condiţiile în care va urma derby-ul moldav de joi, 25 mai de pe Municipal. Practic ar fi un derby pentru primul loc, ceea ce ar fi extraordinar. Chiar am încredere că băieţii pot câştiga meciul de la Voluntari. Victoria de la Tg. Mureş a fost una de moral şi am putea profita şi de faptul că Voluntariul va fi puţin cam obosită după meciul cu Craiova din cupă”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

În cadrul etapei a XI-a a Ligii I săptămâna trecută s-a disputa în avans partida dintre Chiajna şi ACS Poli Timişoara, meci câştigat de ilfoveni cu 2-1.

Toate meciurile etapei a XI-a din play-out vor fi transmise în direct de Digi, Dolce şi Look.

Iată programul etapei a XI-a

Concordia Chiajna- ACS Poli Timişoara 2-1

vineri, 19 mai

Pandurii Tg. Jiu- ASA Tg. Mureş (ora 18:00)

CSM Poli Iaşi- Gaz Metan Mediaş (ora 20:30)

duminică, 21 mai

FC Voluntari- FC Botoşani (ora 13:00)