LOCAL: Interval orar dedicat radierilor la Permise, pentru beneficiarii programului "Rabla"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Conducerea Serviciului de Permise şi Înmatriculări Auto a rezervat cate doua ore in fiecare zi pentru beneficiarii programului "Rabla". Astfel, de luni până joi, între orele 13:00 şi 15:00, respectiv de la 09:00 la 11:00 - in zilele de vineri, la unul din cele trei ghişee ale instituţiei se vor realiza doar operaţiuni de radiere a autovehiculelor din circulaţie. Acest program de funcţionare va fi valabil pe întreaga perioadă de derulare a programului „Rabla”. „Am început deja să lucrăm după noul program. Dacă situaţia o va impune, cele două ore pe zi vor fi prelungite, astfel încât solicitanţii să obţină radierea din circulaţie.", a explicat subcomisarul Marian Ciornea, şeful Serviciului de Permise şi Înmatriculări Auto. Programul „Rabla” a debutat la nivel naţional, implicit şi la Botoşani, de joi, 18 mai 2017.

Bugetul alocat pentru acest an în cazul programului "Rabla Clasic" se situează la 180 de milioane de lei, iar cel pentru "Rabla Plus" la 45 de milioane de lei. Potrivit ministrului Mediului, subvenția acordată în cadrul programului "Rabla Plus" pentru mașinile sută la sută electrice este de 10.000 de euro, iar valoarea voucherului acordat în 2017 rămâne la 6.500 de lei, similar cu cel din 2016 și 2015.