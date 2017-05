LOCAL: Trei unităţi botoşănene au primit titlul de "Şcoală Europeană"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Inspectoratul Şcolar Judeţean a anunţat că trei unităţi școlare botoşănene vor primi titlul de „Şcoală Europeană”, la cea de a XIV-a ediţie a concursului naţional organizat de Ministerul Educaţiei. Aceste unităţi sunt Liceul "Regina Maria" Dorohoi, Şcoala Gimnazială 10 şi Colegiul Naţional "AT Laurian".

La nivel naţional, s-au înscris în competiţie 117 şcoli şi licee, 63 fiind declarate câștigătoare. Festivitatea de premiere va avea loc la Palatul Parlamentului, pe 15 iunie, prilej cu care vor fi premiate atât școlile de la "Școala Europeană" cât și școlile "Erasmus30".

Competiția "Școală Europeană" constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.

Odată obţinut, certificatul "Școală Europeană" este valabil trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. La cele 13 ediții de până acum au participat 1672 de unități de învățământ din toate județele țării și 651 dintre acestea au primit certificatul și trofeul "Școală Europeană".

Ediția din acest an are o încărcătură simbolică aparte. În acest an se împlinesc 30 de ani de la lansarea programelor europene din domeniul educației și formării profesionale, 20 de ani de când unităţile de învățământ din România participă la aceste programe europene, 10 ani (1 ianuarie 2007) de când România a aderat la Uniunea Europeană și 60 de ani (25 martie 1957) de la semnarea Tratatului de la Roma prin care a fost instituită Comunitatea Economică Europeană (EEC).