NAŢIONAL:Solicitarea DNA de înlocuire a controlului judiciar cu arest la domiciliu pentru Arhiepiscopul Tomisului a fost amânată

Curtea de Apel Constanţa a amânat pentru 22 mai pronunţarea privind solicitarea DNA de înlocuire a controlului judiciar cu arestul la domiciliu pentru arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, în dosarul în care acesta este judecat pentru că ar fi obţinut pe nedrept fonduri europene. Avocata înaltului ierarh, Maria Vasii, a declarat că documentul în baza căruia procurorii cer măsura arestului este falsificat, fiind modificat anul. Judecătorii Curţii de Apel Constanţa au luat în discuţie, vineri dimineaţă, solicitarea DNA de înlocuire a controlului judiciar cu arestul la domiciliu pentru arhiepiscopului Tomisului, amânând pronunţarea pentru 22 mai. La instanţă au venit IPS Teodosie şi avocata sa, Maria Vasii. La finalul şedinţei, care nu a fost publică, avocata Maria Vasii a declarat jurnaliştilor că documentul în baza căruia DNA cere arestul la domiciliu este falsificat, fiind modificat anul. ”Am constatat cu stupoare că în anul 2017 se practică înscrisuri într-o manieră grosolană, şi îmi asum ceea ce spun. Vreau să vă spun că această cerere de astăzi, de înlocuire a controlului judiciar cu arestul la domiciliu, privea un înscris pe care l-ar fi semnat IPS Teodosie la data de 12 mai, pentru ca Primăria Ovidiu să elibereze un înscris pentru suprafeţele de teren deţinute de o cooperativă care gestionează terenurile. Această adeverinţă se eliberează de Primărie cu o zi înainte, în 11 mai, ca atare se vede clar că nu era necesar niciun înscris în 12 mai, a doua zi. De asemenea, după ce Înaltul Teodosie ar fi semnat acea adeverinţă, se face o corectură, nu ştim de către ce persoană, şi se schimbă anul din 2016 în 2017, în mod fals. Pe baza unui înscris falsificat, falsul fiind dovedit, pentru că în dreptul schimbării anului din 2016 în 2017 este semnătura celui care şi-l asumă. În baza acestui înscris fals noi suntem astăzi aici şi o ţară întreagă discută de oportunitatea înlocuirii controlului pentru IPS Teodosie. Cât de departe poate să meargă zelul în ziua de astăzi, aşa încât să ajungem la asemenea ipoteze?”, a spus Maria Vasii. Ea a precizat că semnătura de pe acel document este diferită de cea a arhiepiscopului Tomisului. Întrebată cine ar fi făcut acest fals, avocata a răspuns: ”Nu mă interesează! Din punct de vedere juridic, azi, când Înaltul a fost adus în sală şi plimbat ca un urs în faţa naţiunii, trebuia să am o certitudine dacă suntem într-un stat de drept şi procurorul trebuie să respecte principiul legalităţii”. Vasii a mai spus că documentul respectiv, pe care l-ar fi semnat IPS Teodosie, nu se referă la accesarea de fonduri prin APIA. ”Acest înscris nu vorbeşte niciunde de APIA, în acest înscris este o dovadă care ar arăta că a fost o împuternicire emisă, pentru ca o primărie să emită o adeverinţă de suprafaţă. Unde vedeţi dumneavoastră aici o procedură care să însemne accesarea de fonduri APIA? Şi vi se spune în comunicatul ce va fost transmis că, prin acest înscris, Înaltul a solicitat fonduri APIA, vedem acelaşi lucru? Nu, este evident!”, a mai spus avocata. Maria Vasii a mai afirmat că a cerut instanţei să stabilească persoana care a semnat acel document falsificat şi să se verifice dacă actul de la Primăria Ovidiu corespunde cu acest înscris, respectiv dacă anul este 2016 sau 2017. De asemenea, întrebat de jurnalişti cine îi vrea răul, arhiepiscopul Tomisului a spus: ”Diavolul îmi vrea răul!” Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au solicitat, marţi, Curţii de Apel Constanţa înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu pentru Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului, trimis în judecată, alături de alte persoane, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată. Potrivit DNA, în cererea procurorilor de înlocuire a măsurii controlului judiciar se menţionează că Teodosie Petrescu ”a demarat activităţi de accesare a fondurilor europene, deşi acest lucru i-a fost interzis în mod expres şi neechivoc prin obligaţiile stabilite în cadrul controlului judiciar”. “În concret, în 12 mai 2017, Petrescu Teodosie, reprezentant legal al Arhiepiscopiei Tomisului, a emis un act prin care l-a împuternicit pe Ştefan Aurelian, persoană având calitate de inculpat în acelaşi dosar, să reprezinte Arhiepiscopia Tomisului şi pe numitul Petrescu Teodosie, precum şi să semneze şi să depună documentaţia pentru obţinerea adeverinţei de suprafaţă de la Primăria Ovidiu, cu suprafaţa de 342,52 ha teren, din care 188, 75 ha vie. Adeverinţa era necesară a fi folosită în relaţia cu APIA (Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură), din care să reiasă că Cooperativa Agricolă Constanţa Tomis figurează cu 342,52 ha teren total, din care vie 188,75 ha”, se arăta într-un comunicat al DNA. Conform sursei citate, prin emiterea împuternicirii ca Ştefan Aurelian să acceseze fonduri europene, Teodosie Petrescu a încălcat simultan cele două obligaţii care îi fuseseră instituite prin măsura controlului judiciar, şi anume: să nu desfăşoare nicio activitate ce implică accesarea de fonduri europene în cadrul Bisericii Ortodoxe Române/Patriarhiei Române/Arhiepiscopiei Tomisului, nici direct, nici prin interpuşi, şi să nu se apropie de ceilalţi inculpaţi din dosar, de martori, experţi şi să nu comunice direct sau indirect cu aceştia. “A reieşit că inculpatul Petrescu Teodosie a demarat prin interpuşi, activitatea de accesare a fondurilor europene, adeverinţa de suprafaţă fiind necesară în cadrul cererii unice SAPS în legătură cu care inculpatul a şi fost trimis în judecată, iar Cooperativa Agricolă Constanţa Tomis este interpusa inculpatului Petrescu Teodosie. (Una dintre faptele pentru care inculpatul Petrescu Teodosie a fost trimis în judecată - cea aferentă campaniei 2016 - era tocmai aceea că, în calitate de Arhiepiscop al Tomisului, folosindu-se de interpusa Cooperativa Agricolă Tomis, reprezentată de inculpatul Ştefan Aurelian, a încercat să acceseze fonduri europene prin APIA, declarând în fals că foloseşte anumite suprafeţe agricole)”, au mai precizat procurorii DNA. Procurorii DNA Constanţa au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată. De asemenea, au mai fost trimişi în judecată, în libertate, Ciprian-Ioan Cojocaru, Bogdan-Petrişor Malaxa, Gheorghe Nadoleanu şi Stere Beca, la data faptelor mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, pentru folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, dar şi Aurelian Ştefan, la data faptei tot mandatar al Arhiepiscopiei Tomisului, pentru tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene. Potrivit DNA, în perioada 2010 - 2016 Teodosie Petrescu, în calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, împreună cu ceilalţi inculpaţi, a folosit şi prezentat declaraţii false în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) în scopul de a primi fonduri europene. “În documentele prezentate la APIA, inculpaţii au declarat, în mod nereal, că folosesc anumite suprafeţe agricole (peste 300 hectare), situate în zona denumită «Ferma 3» - Nazarcea (localitatea Lumina, judeţul Constanţa), având categoriile de folosinţă «vii pe rod cu struguri pentru vin»/ «vii pe rod cu struguri nobili pentru vin», în condiţiile în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafeţe agricole nu mai existau astfel de culturi”, arăta DNA. De asemenea, procurorii anticorupţie au stabilit că un alt aspect fals prezentat în declaraţiile depuse a fost acela că s-au respectat normele privind bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), printre care şi evitarea instalării vegetaţiei nedorite, în condiţiile în care respectivele parcele erau abandonate şi invadate cu astfel de vegetaţie pe toată durata formulării cererii şi obţinerii fondurilor. “Faptele au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă unică (SAPS), totalizând 1.392.964 lei, după cum urmează: în anul 2010 – 142.988,37 lei, în 2011 – 184.610,27 lei, în 2012 – 239.732,26 lei, în 2013 – 262.267,07 lei, în 2014 – 281.733,52 lei, în 2015 – 281.633,28 lei. În anul 2016 plăţile nu au fost autorizate, prin urmare, raportat la acel an, fapta a rămas în faza tentativei”, mai precizează sursa citată. Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.392.964 lei. În acest dosar a fost dispusă instituirea unor măsuri asigurătorii, respectiv poprirea conturilor IPS Teodosie, ale Arhiepiscopiei Tomisului şi Aşezământului Monahal ”Sf. Apostol Andrei”. Totodată, fapta de luare de mită pentru care a fost cercetat iniţial Arhiepiscopul Tomisului a fost clasată.