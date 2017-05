INTERNAŢIONAL: Paradis fiscal scos la iveală de ziarişti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un grup de 13 media europene a început vineri publicarea așa-numitelor Malta Files, dosare de presă despre culisele paradisului fiscal maltez la care au lucrat timp de patru luni 49 de ziariști din 16 țări, informează AFP. Site-ul francez de internet Mediapart promite o radiografie a "paradisului fiscal puțin cunoscut care prezidează Uniunea Europeană până la 30 iunie". Potrivit ziariștilor, Malta provoacă celorlalte țări europene pierderi anuale de două miliarde de euro, sub forma unor venituri fiscale nerealizate. Articolele vor fi publicate timp de două săptămâni și vor dezvălui "optimizări și evaziuni fiscale, spălări de bani și corupție", precum și lista completă a persoanelor și organizațiilor implicate în cele 53.247 de firme înregistrate în Malta. Câteva nume mari menționate sunt grupurile Bouygues, Total, BASF și Ikea și băncile REYL și JP Morgan. Săptămânalul german Der Spiegel adaugă pe listă BMW, Deutsche Bank, Puma, Merck, Bosch, Rheinmettal. Compania aeriană Lufthansa are 18 filiale în Malta, unde și-a instalat "casa de pensii", arată publicația. Der Spiegel a contactat firmele implicate și a primit asigurări că activitatea lor din Malta este legală și declarată la fisc. Ziarul italian L’Espresso afirmă că Italia este "de departe" țara cel mai des întâlnită în Malta Files, cu aproape 8000 de firme malteze controlate de acționari italieni. "Alături de întreprinzători care au creat sau transferat activități reale, există și o armată de emigrați din calea fiscului. Emigrați de lux. Există politici, manageri, industriași, finanțiști, oameni din domeniul divertismentului, precum și un număr mare de persoane legate de clanuri mafiote", scrie ziarul în ediția sa online de vineri, citată de AFP. Guvernul maltez a respins imediat acuzațiile. Un purtător de cuvânt al ministerului de finanțe de la La Valletta a declarat agenției France Presse: "Nu avem nimic de adăugat la ceea ce am spus deja". El se referea la dezmințirile din ultimele zile, după acuzații similare formulate de ministrul de finanțe al landului german Renania de Nord—Westfalia, Norbert Walter-Borjans. Acesta a menționat pe 10 mai o anchetă asupra a circa 2000 de firme fantomă înregistrate în Malta; unele dintre ele sunt legate de concerne germane și suspectate de fraude. "Găsiți altceva", a replicat pe Twitter ministrul maltez de finanțe Edward Scicluna. "De când tot registrul comerțului din Malta a ajuns străin, off-shore și german?" a adăugat el. "Nu avem nimic de ascuns", i-a asigurat el săptămâna aceasta pe ziariștii germani. Unii maltezi consideră că dezvăluirile fac parte dintr-o campanie condusă de Germania și Luxemburg, în cadrul concurenței pentru recuperarea firmelor britanice care își caută refugii în Uniunea Europeană, după Brexit, arată AFP. În Malta vor avea loc alegeri generale anticipate pe 3 iunie. Premierul de stânga Joseph Muscat a redeschis competiția electorală după suspiciuni create de o altă campanie de dezvăluiri, deja celebrele Panama Papers. Mai întâi ministrul energiei și purtătorul de cuvânt al lui Muscat, apoi și soția premierului au fost acuzați că au conturi off-shore în Panama. În aprilie, Malta a cerut încetinirea reformelor din Uniunea Europeană pentru combaterea fraudelor și a evaziunii fiscale, pe motiv că eforturile lansate de la Bruxelles ar putea afecta economia europeană.