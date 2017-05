LOCAL: Barbat in stare critica transferat cu elicopterul la Iasi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un barbat de 62 de ani din Botosani a fost transferat la Iasi cu ajutorul elicopterului SMURD dupa ce a suferit un infarct miocardic acut. Barbatul a suferit si un stop cardiac, fiind insa resuscitat de medicii de la Urgente, dupa care transferat cu ambulanta la elicopter.

"Pacientul se afla in stare foarte grava, fiind in coma, dupa ce a fost resuscitat. Timpul si modul de transport, cat mai putin traumatizant, sunt vitale in asfel de situatii", a precizat medicul Eduard Gurau, din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta.

Pacientul a fost preluat de elicopter de pe terenul Unitatii Militare 01189.