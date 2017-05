LOCAL: Tanar lovit in plin de o masina pe trecere de pietoni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un tanar de 23 de ani a fost transportat la spital in aceasta dupa-amiaza dupa ce a fost lovit in plin pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc la intersectia Bulevard cu Nicolae Iorga, cand tanarul a fost lovut de un autoturism marca Ford Mondeo. Cu toate acestea, vina se pare ca apartine victimei, care s-a angajat in traversarea strazii pe culoarea rosie a semaforului. Potrivit martorilor, acesta vorbea la telefon in momentul cand se afla pe trecere.