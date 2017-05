SPORT: Încă un meci perfect pentru Simona Halep. românca este finalistă la Roma

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.775.745 dolari, după ce a întrecut-o pe olandeza Kiki Bertens, cu 7-5, 6-1. Halep va juca astfel a doua sa finală consecutivă, după ce săptămâna trecută a câștigat titlul la Madrid. Simona Halep (25 ani), cap de serie numărul șase la Foro Italico, a încheiat conturile după o oră și 17 minute în fața unei olandeze de aceeași vârstă, aflată pe locul 20 în ierarhia mondială. Românca a început perfect meciul, cu un break la zero, iar apoi s-a desprins, 2-0. Bertens a reușit să revină în meci și să egaleze, 2-2, dar Simona a făcut un nou break și apoi l-a consolidat, 4-2, după ce salvat trei mingi de break. Olandeza și-a făcut serviciul la zero, dar Halep a replicat imediat și scorul s-a făcut 5-3. Simona Halep a ratat nu mai puțin de cinci mingi de set pe serviciul adversarei, care a reușit apoi să restabilească egalitatea, 5-5, cu un nou break. Halep nu a renunțat la luptă și a reușit și ea să câștige contra serviciului, iar după o scurtă consultare cu antrenorul Darren Cahill a încheiat setul cu un ghem la zero: 7-5, în 50 de minute. Simona Halep a dominat categoric setul al doilea, în care a condus cu 4-0 și s-a impus cu 6-1. Ultimele schimburi de mingi s-au jucat pe o ușoară ploaie, dar Simona a salvat o minge de 5-2 și a încheiat conturile. Românca a avut procentaje foarte bune la ambele servicii, 68% la primul și 62% la al doilea, nu a făcut nicio dublă greșeală și a reușit 17 winners, comițând doar 9 erori neforțate. Bertens a avut 2 ași, 2 duble greșeli, a reușit 20 de winners, însă a făcut și 31 de erori neforțate. Bertens trecuse de Monica Niculescu în primul tur la Roma, cu 2-6, 6-2, 6-1. Halep (4 WTA) a jucat de patru ori cu Kiki Bertens (20 WTA), bilanțul fiind acum de 3-1 în favoarea sa, singurul eșec înregistrându-se pe zgură. Halep s-a impus în 2010, în sferturile turneului ITF de la Torhout (Belgia, 100.000 dolari), cu 7-6 (2), 6-2, Bertens a învins în 2012, în semifinale la Fes (Maroc), cu 6-3, 6-4, iar Simona a câștigat ultimul duel, în 2016, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-4, 6-3. Simona, care a ajuns la zece victorii consecutive (Madrid și Roma), și-a asigurat un cec de 230.565 euro și 585 puncte WTA, iar în finală o va întâlni pe învingătoarea dintre Garbine Muguruza Blanco (Spania, 7 WTA) și Elina Svitolina (Ucraina, 11 WTA). Halep va juca la Roma a 24-a sa finală din carieră, până acum având 15 titluri cucerite.