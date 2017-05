NAŢIONAL:Azi încep înscrierile Bacalaureat 2017

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Înscrieri BACALAUREAT 2017. CALENDARUL examenului de BACALAUREAT 2017. MODELE DE SUBIECTE. Elevii de clasa a XII-a intră în focurile examenului de BACALAUREAT. Azi, 22 mai, încep înscrierile pentru sesiunea de vară, primele probe fiind programate la începutul lunii iunie. Înscrierile pentru prima sesiune au loc în perioada 22 - 26 mai 2017. Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, încep luni 26 iunie, cu testul de Limba şi literatura română (proba E)a). Marţi, 27 iunie, se va desfăşura proba de Limba şi literatura maternă (proba E)b), iar miercuri, 28 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului (proba E)c) la disciplinele Istorie şi Matematică. Ultima probă scrisă din sesiunea curentă, proba la alegere a profilului şi specializării (proba E)d), este programată vineri, 30 iunie. În funcţie de cele două criterii, candidaţii vor putea opta pentru una dintre următoarele discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie. CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2017 Sesiunea iunie-iulie 2017 22 - 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a X II-a/ a XIII-a 6 - 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A 8 - 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 9, 12 - 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D 14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C 26 iunie 2017 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă 27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă 28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă 30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00) 6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor 10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale Sesiunea august-septembrie 2017 11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe 21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă 23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă 24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D 30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00) 2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor 6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2017 sunt disponibile aici. ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidatii din seria curenta, cât si cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat. Elevii români care au studiat în strainatate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor. Înscrierea candidatilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fisa-tip informatizata, la secretariatele liceelor pe care acestia le-au absolvit, numai în perioada prevazuta în calendarul examenului, dupa cum urmeaza: a) pentru candidatii din seria curenta, profesorii diriginti întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidentele din licee. Tabelele cuprind optiunile pentru probele de examen si semnatura elevilor. Odata cu tabelele, profesorii diriginti depun si fisa-tip informatizata, tiparita si semnata de fiecare candidat, în care acesta îsi asuma optiunile pentru disciplinele de studiu prevazute pentru probele la alegere, la care doresc sa sustina examenul de bacalaureat. b) pentru candidatii din anii precedenti si pentru candidatii din seria curenta, în cazul celei de a doua sesiuni, înscrierea se face, în perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat, de catre secretariatul unitatii de învatamânt pe care candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (certificat de nastere si, dupa caz, de casatorie, un act de identitate, foaia matricola, adeverinta cu notele la probele pentru care solicita recunoasterea notelor). c) pentru candidatii din seriile anterioare, în situatia schimbarii domiciliului în alta localitate, mentionata ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidatii se pot înscrie pentru a sustine bacalaureatul la o unitate de învatamânt de acelasi profil, stabilita de comisia de bacalaureat judeteana din judetul în care se afla noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situatii, înscrierea în alt judet este permisa numai cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate si însotite de documente doveditoare, transmise la Directia Generala Educatie şi Învaţare pe Tot Parcursul Vieţii. Art.36 Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere si o adeverinta, eliberata de unitatea de învatamânt absolvita, din care sa reiasa rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat în sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinuta si nota obtinuta la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi mentionat în adeverinta. Adeverinta va fi semnata de directorul si de secretarul unitatii de învatamânt absolvite si va purta stampila acesteia. Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competentelor, a nivelului de cultura generala si de specializare, atins de absolventii de liceu. Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învatamântul superior, în conformitate cu conditiile generale si specifice stabilite în acest sens. În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat. Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit. Candidatii au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe. Taxele de examen se stabilesc anual. Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obtinut premii individuale la concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de catre MECTS au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba scrisa de examen la disciplina la care au obtinut premiul. Echivalarea se face cu nota maxima. Lista concursurilor/ olimpiadelor scolare internationale recunoscute de catre MECTS se publica pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ş i Sportului pâna la începerea sesiunii speciale de bacalaureat. Recunoasterea/echivalarea probelor se face de catre directorul unitatii respective, în urma solicitarii scrise a candidatului si a prezentarii dovezilor privind obtinerea premiului la concursul/ olimpiada internationala. Documentele mentionate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unitatii de învatamânt. Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30. STABILIREA REZULTATELOR FINALE SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR Dupa încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat si dupa evaluarea si notarea tuturor lucrarilor scrise, se comunica rezultatele finale pentru toti candidatii. Pentru fiecare candidat care a obtinut cel putin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculeaza media generala de bacalaureat ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la respectivele probe. Nu se calculeaza media generala de bacalaureat pentru candidatii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminati de la o proba. Contestatiile la probele scrise se depun si se înregistreaza la centrul de examen, în perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat. Dupa terminarea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de contestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, în comparatie cu cele acordate initial. În situatia în care se constata diferente de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii decide reevaluarea lucrarilor respective de catre o a treia comisie, formata din alti profesori cu experienta, altii decât cei care au evaluat initial lucrarile în centrul de contestatii. Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectând cu strictete baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi acordata de comisia de contestatii. Pentru lucrarile care au primit initial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota acordata de catre comisia de contestatii.