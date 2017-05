NAŢIONAL:Dan Andronic la Comisia de anchetă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jurnalistul Dan Andronic a afirmat luni, în deschiderea audierilor de la Comisia de anchetă parlamentară privind alegerile prezidențiale din 2009, că îi este greu să spună dacă se va face sau nu lumină pe marginea acestui subiect și a adăugat că le va da mai multe amănunte deputaților și senatorilor față de cele susținute în spațiul public. "Le spun ce am spus în ’Evenimentul Zilei’, la Parchet, voi da mult mai multe amănunte decât cele pe care le-am menționat în scris. Nu sunt date noi, e un tablou mult mai complet, povestesc experiența mea. Mi-e greu să vă spun dacă poate face lumină sau nu. Obiectivul e ambițios, la opt ani, nu am vorbit de fraudare alegeri, am vorbit de prezența lui Kovesi, care era procuror general, a lui George Maior, Florian Coldea în casa lui Gabriel Oprea", a declarat Andronic. Întrebat de jurnaliști de ce a venit după opt ani cu aceste declarații, Dan Andronic a spus: "Aveți perfectă dreptate". "Vă readuc aminte că e vorba de un context, eu l-am intitulat operațiunea ’noi suntem statul’, e vorba de lucruri pe care le-am aflat recent, pe care le-am pus în legătură cu alte evenimente, întâmplări. Nu am început cu această experiență personală pentru că nu am vrut să fie un serial memorialistic, nu m-am gândit niciun moment să-mi scriu memoriile, ci pur și simplu să încercăm, dacă vreți, un efort de vidanjare. Voi cere ca audierea să fie înregistrată, să-mi fie pusă la dispoziție o înregistrare, vreau să o fac publică, în măsura în care ancheta parchetului se va termina, ca și ancheta comisiei. Audierile nu au valoare penală, ci politică, peste tot în lume aceste lucruri sunt publice", a adăugat jurnalistul.