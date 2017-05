NAŢIONAL:Ultima zi a examenelor de titularizare

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Astăzi, 22 mai, este ultima zi de înscriere la examenul de titularizare, care va avea loc pe data de 12 iulie. Înscrierile au început pe 16 mai, iar până pe 30 iunie cei care vor un post într-o şcoală vor avea inspecţii la clasă şi probe practice. Profesorii se pregătesc pentru examenul de titularizare, care va avea testul scris pe data de 12 iulie. Până atunci, aceştia vor susţine proba practică şi/ sau inspecţie specială la clasă, în perioada 30 mai – 30 iunie. In perioada 16-22 mai 2017 se inregistreaza dosarele pentru angajare prin concurs – sesiunea 2017, pe perioada nedeterminata (titularizare); detasare la cerere prin concurs (pe baza notei – sesiunea 2017); detasare la cerere prin concurs specific (pe baza punctajului); angajare prin concurs – sesiunea 2017, pe perioada determinata (suplinire calificata); prelungirea duratei contractului (continuitate la suplinire) conf. art. 85 din Metodologie; repartizare in baza rezultatelor obtinute la concursurile nationale de titularizare din anii anteriori (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011). Fisele de inscriere se valideaza prin semnatura in perioada 23-29 mai 2017 (cu exceptia absolventilor 2017), in zilele lucratoare, intre orele 9.00-16.00. In perioada 6-10 iulie, se valideaza fisele candidatilor inscrisi, absolventi 2017. Absolventii promotiei 2017 si absolventii 2017 ai programelor de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogie vor valida fisele de inscriere in perioada 6-10 iulie 2017, dupa prezentarea adeverintei de absolvire a studiilor/programelor de pregatire psihopedagogica. In data de 29 mai 2017 se publica pe Internet datele de inscriere ale candidatilor. Concursul consta in proba practica si/ sau inspectie speciala la clasa, in perioada 30 mai – 30 iunie 2017 si proba scrisa, in 12 iulie 2017. Probele practice si inspectiile speciale la clasa in profilul postului se organizeaza si se desfasoara in perioada 30 mai – 30 iunie, inclusiv pentru absolventii promotiei 2017. Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa sau la proba practica minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisa. Inspectiile speciale la clasa se sustin in limba in care candidatii si-au efectuat studiile, dar se pot sustine si in limba in care urmeaza sa se faca predarea dupa promovarea probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii respective. Inspectiile speciale la clasa si probele practice/orale eliminatorii in profilul postului promovate de candidati in cadrul concursului national raman valabile in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si pentru concursurile care se desfasoara pe parcursul anului scolar 2017-2018. Inspectia speciala la clasa in profilul postului se desfasoara pe durata unei ore de curs si se evalueaza prin note de la 1 la 10. Probele practice de profil, pentru posturile care sunt conditionate pentru ocupare de proba practica, se desfasoara conform Anexelor nr. 5-12 la Metodologie si se evalueaza prin note de la 1 la 10. Rezultatele la aceasta proba se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probei si nu se admit contestatii. Candidatii care s-au inscris in doua sau mai multe judete trebuie sa sustina inspectiile speciale la clasa si probele practice/orale in fiecare judet in care s-au inscris. Candidatii care solicita ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/ catedre vacante/ rezervate in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), clase/grupe de hipoacuzici si surzi, clase/grupe cu deficienti de vedere, precum si ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatica, de tehnologia informatiei si a comunicatiilor, de instruire practica sau de activitati de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica in profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Media obtinuta la inspectiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2017, se poate folosi numai in judetul/municipiul Bucuresti in care candidatul sustine examenul national de definitivare in invatamant, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesita inspectie speciala la clasa. In functie de proba scrisa a concursului, daca aceasta permite atat ocuparea unor posturi didactice care necesita inspec?ie speciala la clasa cat si ocuparea unor posturi care necesita proba practica, un candidat poate solicita programarea pentru sustinerea inspectiei speciale la clasa cat si pentru sustinerea probei practice. Planificarea sustinerii probelor practice pentru posturile care necesita astfel de probe, se publica in data de 29 mai 2017. Proba scrisa se sustine pe baza subiectelor elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in concordanta cu programele pentru concurs, in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei. Proba scrisa se evalueaza prin note de la 1 la 10. Nota obtinuta la proba scrisa are o pondere de 75% in media de repartizare. Pentru a fi angajati pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 atat la proba scrisa, cat si la proba practica si inspectia speciala la clasa. Pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 atat la proba scrisa, cat si la proba practica si inspectia speciala. TITULARIZARE 2017 – CALENDAR: 16-22 mai: inregistrarea dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolventii promotiei 2017, la inspectoratele scolare 17-24 mai: verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar; 23-29 mai (6-10 iulie 2017 pentru absolventii promotiei 2017): validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidati sau imputernicitii acestora prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a concursului; neprezentarea la validare a absolventilor din promotiile anterioare, atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs. In mod exceptional, absolventii promotiei 2017 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenta/universitare de masterat/departamentelor pentru pregatirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot sa prezinte adeverinta de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica si sa valideze fisa de inscriere in data de 12 iulie 2017. Absolventii promotiei 2017 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica. 29 mai: afisarea listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa 30 mai – 30 iunie: organizarea si desfasurarea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa 12 iulie: proba scrisa 18 iulie: afisarea rezultatelor 18-19 iulie: inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si transmiterea acestora la centrele de evaluare 20-24 iulie: rezolvarea contestatiilor 25 iulie: afisarea rezultatelor finale.