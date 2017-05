« Alte stiri din categoria Ultima ora

Premierul britanic Theresa May a declarat marți că poliția și serviciile de securitate britanice cunosc identitatea presupusului atentator sinucigaș care a ucis 22 de persoane, printre care mulți copii, luni seară într-o sală de concerte din Manchester, transmit Reuters și DPA. Vorbind din fața reședinței sale din Downing Street 10, Theresa May a afirmat însă că autoritățile nu sunt pregătite deocamdată să anunțe identitatea atacatorului. Ea a confirmat că acesta a acționat singur, însă nu este clar dacă alte persoane au ajutat la pregătirea atacului. Potrivit dnei May, atacul a fost ’’unul dintre cele mai grave acte teroriste pe care le-am trăit vreodată în Marea Britanie’’.