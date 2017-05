LOCAL: Botosani - primul judet din tara la produse cu Identitate Geografica Protejata

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Lansarea Usturoiului de Copalau in cursa pentru brand claseaza judetul Botosani pe locul I in tara la capitolul produse traditionale inregistrate, dupa inregistrarea Cascavalului de Saveni. Primul pas va fi facut de Cooperativa "Usturoiul"din comuna botosaneana, asociatie care, cu ajutorul Directiei Agricole a realizat Caietul de sarcini ce va fi depus la Ministerul Agriculturii. Dupa branduire, fermierii din Copalau si-au propus sa dubleze productivitatea si sa intre pe piata marilor distribuitori. Lansarea oficiala a Usturoiului de Copalau a avut loc marti dumineata, in prezenta unei delegatii ministeriale.