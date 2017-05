LOCAL: Lecţie de patriotism predată de membrii Asociaţiei "Retromobil Club România"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Membrii Asociației naționale a posesorilor de autovehicule istorice "Retromobil Club România" (RCR) au ajuns astăzi în municipiul Botoşani la volanul unor autovehicule ARO. Ei organizează în perioada 21-28 mai 2017, manifestarea "ARO în Turul României". Caravana a poposit ieri la Memorialul Ipotești, iar astăzi a ajuns în Piaţa Revoluţiei şi a reprezentat un prilej pentru iubitorii de vehicule istorice de a revedea produsele primei și singurei companii de automobile de serie 100% marcă românească ARO.

„Dacă vorbim de automobile româneşti, de România, de fabricat în România, nu puteam să venim aici decât cu ARO. Anul trecut, când am gândit acest eveniment, l-am gândit ca fiind cu punct de plecare Ipoteşti, pentru că în mintea noastră Eminescu este începutul şi am zis că nu poate începe un eveniment de natura asta decât cu Eminescu. Începutul e bun. Ne-am simţit ca acasă. Am găsit oameni extraordinari la Ipoteşti, toată lumea ne-a primit bine”, a declarat Viorel Burcea (foto), preşedintele Secţiei ARO din cadrul Asociaţiei RCR.

Membrii asociaţiei participă la acest tur alături de soţii şi copii, persoane care le împărtăşesc această pasiune pentru autovehiculele de epocă. „Promovăm produsele fabricate în România. Este un gest patriotic, e modalitatea noastră de a dovedi că ne iubim ţara şi suntem patrioţi. Am preferat să venim cu ARO ca să arătăm că se poate, că acum 60 de ani era o maşină foarte căutată, era printre primele patru maşini ca nivel de dotări şi performanţe şi de asta am şi ţinut ca efortul nostru să sublinieze faptul că România are o istorie şi merită respectul celorlalţi, nu să fim catalogaţi doar ca o piaţă de desfacere”, a mai spus Viorel Burcea.

Membrii caravanei au plecat din Bucureşti. La Mărăşeşti ei au depus flori la Mausoleu şi au ajuns ieri la Botoşani. De aici vor face un tur al mănăstirilor şi vor ajunge şi la Mănăstirea Petru Vodă, unde vor dona o mie de euro pentru centrul de copii de acolo. Turul va mai include un popas la Fabrica Tractorul, unde va fi organizată o expoziţie şi se va încheia Câmpulung Muscel, la fosta fabrică ARO. Acolo este programată o lansare de carte, urmată de prezentarea rezumatului acestei călătorii.

Asociaţia „Retromobil Club România” organizează anual o serie de manifestări (parade, raliuri, expoziții, simpozioane) cu caracter cultural-sportiv, contribuind astfel la menținerea în stare optimă a unor vehicule istorice, precum şi la cultivarea pasiunii de colecționare și restaurare a acestora.