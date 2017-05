LOCAL: Consumul de substante etnobotanice ia din nou proportii la Botosani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un raport intocmit de functionarii prefecturii arata ca fenomenul consumului si traficului de substante etnobotanice si alte droguri ia din nou proportii la Botosani. Doar in luna aprilie jandarmii au depistat 17 persoane suspecte de infractiuni ce implicau substante cu efecte psihoactive. Din partea institutiilor medicale aflam ca, in aceeasi perioada, au fost internate 17 persoane din care 9 au consumat etnobotanice si substante volatile, 5 au facut abuz de medicamente, in timp ce 3 copii au ajuns la spital din cauza intoxicatiei cu alcool. Prefectul Dan Slincu nu a avut nicio reactie dupa prezentarea acestei situatii in cadrul Colegiului Prefectural.