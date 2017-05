« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un grup de 30 de turisti au vizitat miercuri dimineata municipiul Botosani, atragand atentia trecatorilor prin peisajul rar intalnit in zona. Veniti din intreg Israelul, acestia se afla intr-un tur de recuperare a amintirilor pe care aceste locuri le-au lasat lor sau generatiilor anterioare. Cu palarioarele specifice si aparatele de fotografiat, turistii au tinut sa viziteze Sinagoga, dar si piata din apropiere. Turul complet a inclus zone din judetul Iasi, pentru ca din Botosani sa continuie in Republica Moldova. Impresiile si tristetile pe care le-au trezit cele vazute pe meleagurile noastre le puteti citi in editia tiparita a cotidianului Monitorul de Botosani din 25 mai.