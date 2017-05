NAŢIONAL:Grevă în administraţia publică

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Sindicatele sectorul administraţiei au anunţat că, începând de azi, 24 mai, vor începe acţiuni la nivel naţional de grevă japoneză, grevă spontană şi pichetări ale instituţiilor, din cauza legii salarizării unitare. Potrivit unui comunicat al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), săptămâna viitoare va fi organizat la Bucureşti un miting în faţa Camerei Deputaţilor. "Începând de miercuri, 24.05.2017 acţiuni la nivel naţional, greva japoneză, greva spontană sau pichetări ale instituţiilor, în funcţie de posibilităţile de organizare ale fiecărei federaţii. Săptămâna viitoare, când încep lucrările Comisiei de muncă din Camera Deputaţilor - miting la Bucureşti", se arată în comunicat. De asemenea, FNSA va susţine orice altă formă de protest a salariaţilor (greva spontană) deoarece aceasta este opţiunea exclusivă a salariaţilor şi a sindicatului din fiecare instituţie. "Federaţiile sindicatelor din administraţia publica locală sunt profund indignate şi dezaprobă modul de desfăşurare a dezbaterilor publice, în Comisia de muncă, familie şi protecţie socială din Senat, pe seama proiectului legii - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Toată dezbaterea nu a fost decât un simulacru care a avut drept scop crearea unei aparenţe de legitimitate a unui proiect de act normativ prin care se instituie un tratament salarial diferit, pentru cei care au aceleaşi funcţii şi desfăşoară aceeaşi activitate, în funcţie de interese şi afinităţi obscure", conform comunicatului. Sindicatele mai susţin că proiectul legii salarizării nu are o abordare unitară în stabilirea salariilor. "Proiectul nu are o abordare unitară în stabilirea salariilor. Fără nici o justificare unele salarii sunt stabilite la gradaţia zero, altele conţin sporul de vechime la nivel maxim care raportate la salariul minim din 2022, dau coeficienţi diferiţi, în dezavantajul celor cu gradaţia zero. De asemenea nu stabileşte salariile pentru toţi angajaţii din sistemul bugetar şi invocând aşa zisa autonomie, lăsa la latitudinea aleşilor locali stabilirea nivelului salariilor de bază pentru administraţia publică locală, situaţie în care nu putem vorbi de o salarizare unitară în domeniul bugetar", se mai arată în comunicat.