LOCAL: Bani de la municipalitatea botoşăneană pentru bătrânii de la Truşeşti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Municipalitatea botoşăneană va sprijini financiar Căminul de bătrâni din Truşeşti. Explicaţia este aceea că în cămin sunt cazate şi persoane din municipiul Botoşani. Primarul Cătălin Flutur a anunţat că a fost promovat un proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa din 31 mai. Astfel, se intenţionează să se aloce 60.000 de lei pentru susţinerea financiară a celor 16 botoşăneni care sunt cazaţi în Căminul Truşeşti. Edilii dau astfel curs unei solicitări mai vechi şi anume aceea ca primăriile să contribuie financiar la buna administrare a Căminului Truşeşti.

"Este o solicitare mai veche. Am încercat să găsim rezolvare în momentul în care am făcut bugetul, nu prea aveam atunci semne bune, dar suntem de acord și am propus un proiect de hotărâre prin care vom suporta o serie din cheltuielile de întreținere a beneficiarilor care sunt din Botoșani, cazați la căminul de la Trușești”, a spus edilul.

Cu această alocare financiară, revine în atenţia autorităţilor necesitatea înfiinţării unui cămin de bătrâni deoarece în municipiu sunt mulţi bătrâni singuri şi bolnavi care ar dori să fie cazaţi într-o unitate specializată în asigurarea de servicii sociale şi medicale.