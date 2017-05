LOCAL: Festivitati de Ziua Eroilor in Cimitirul Pacea FOTOGALERIE

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Copii si bunici, elevi si profesori, militari, politisti si jandarmi au urmarit de Inaltare festivitatile oferite si in acest an de autoritatile judetului. Un sir lung de coroane depuse la Monumentul Eroului Necunoscut au tinut sutele de botosaneni in picioare, dar si slujba de pomenire oficiata de un sobor de 14 preoti. Un moment inedit, introdus de Dan Slincu, noul prefect, a fost citirea mesajelor politice ale primului-ministru si ministrului de interne cu ocazia Zilei Eroilor Neamului. Rasplata participantilor a venit, insa, la final, odata cu defilarea.