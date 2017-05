INTERNAŢIONAL: Liberalii moldoveni ies de la guvernare

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Partidul Liberal (PL) din Republica Moldova a anunțat vineri că părăsește coaliția de guvernare. Anunțul a fost făcut de liderul PL, Mihai Ghimpu, după o ședință a Consiliului republican al partidului, convocată după reținerea, joi, a primarului general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, prim-vicepreședinte al PL, informează Agora.md, Deschide.md și Radio Chișinău. "Această coaliție ne-a costat pierderea de imagine, sănătate și nume. Chipurile, se duce o luptă împotriva corupției, dar de fapt se duce o luptă împotriva PL. Acest partid a fost anticomunist, pentru dreptate, a lăsat toate la o parte și a asumat situația creată în urma furtului miliardului. Noi am fost blamați de oameni, inclusiv de cei care ne-au votat. Am mers peste aceasta pentru a nu admite alegeri anticipate și a nu admite la putere partidele ruse”, a declarat Mihai Ghimpu, citat de Agora.md. „Această politică în raport cu PL a devenit din ce in ce mai activă după venirea președintelui vostru (n.r. Igor Dodon). Înseamnă că aceasta decizie vine de la Moscova. Aceasta este părerea mea”, a adăugat el, potrivit Deschide.md. Potrivit liderului PL, "timpul a arătat" că PL nu a fost apreciat "nici de cetățeni, nici de colegi de coaliție". Decizia liberalilor vine ca reacție la reținerea, joi, a primarului Dorin Chirtoacă de către procurori ai Centrului Național Anticorupție (CNA), în dosarul parcărilor cu plata. "Eu sunt pentru lupta cu corupția, dar nu (ca) elefanții să umble să calce peste oameni, care poate și întâmplător au rupt o frunză. (...) Nu a furat miliardul, nu a violat, pentru ce a fost reținut primarul (Chirtoacă)? Nu v-a plăcut Ghimpu și PL, să vedem mai departe ce o sa ziceți’, a mai spus liderul PL. Totodată, potrivit Radio Chișinău, Mihai Ghimpu a declarat că PL va lupta pentru ca orașul Chișinău "să aibă în continuare o direcție europeană’. PL a convocat Consiliul republican al partidului pentru vineri după-masă, în timp ce grupul său parlamentar a boicotat ședința legislativului, unde premierul democrat Pavel Filip a prezentat un raport de activitate al guvernului din care fac parte și liberalii. Situația politică de la Chișinău a luat o turnură neașteptată joi seara după reținerea primarului liberal Dorin Chirtoacă pentru 72 de ore într-un dosar de corupție. Acesta este suspectat de trafic de influență într-un dosar legat de proiectul de amenajare a parcărilor cu plată. Potrivit CNA de la Chișinău, Dorin Chirtoacă este acuzat că ar fi dat indicații adjunctului său pentru ca o firmă austro-ungară să câștige licitația pentru realizarea proiectului respectiv.