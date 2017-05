INTERNAŢIONAL:Migraţia şi schimbările climatice teme la Summitul G7 de la Sicilia

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În Sicilia are loc, timp de două zile, Summitul G7 - grupul celor șapte ţări puternic industrializate: SUA, Japonia, Germania, Franța, Italia, Marea Britanie și Canada. Este printre cele mai importante întâlniri ale anului şi se desfăşoară într-un context cu totul excepţional. Printre participanţi sunt doi noi preşedinţi, are loc la numai câteva zile după atentatul de la Manchester, iar opiniile sunt divizate pe multe din temele de discuţie. Mica localitate Taormina a fost complet luată cu asalt de forţe de securitate şi pregătiri. În ultima săptămână, numai cei 11.000 de localnici au avut dreptul de a intra în oraş. Unii şi-au baricadat uşile şi geamurile de teama unor proteste sau atentate. Localnicii din Taormina sunt nemulţumiţi că din cauza summitului au pierdut o mulţime de turişti, iar măsurile de securitate i-au înnebunit. Numai coloana preşedintelui Trump va fi mai lungă decât principalul bulevard central al oraşului. Este primul summit G7 pentru noul premier britanic Theresa May, de la care se aşteaptă o poziţie extrem de tranşantă privind lupta împotriva terorismului - inclusiv cibernetic, în contextul atentatului de la Manchester. Primul G7 şi pentru Emmanuel Macron, cel mai neexperimentat lider de la summit, dar şi unul dintre cei mai populari, care după întâlnirea de joi cu Donald Trump spunea că a avut discuţii extrem de deschise cu acesta. Pentru preşedintele american este ultima etapă a unul turneu extrem de obositor şi de important: în puţin peste o săptămână a fost în Arabia Saudită, unde a discutat cu lideri din zona Golfului, a fost la Ierusalim, apoi în teritoriile palestiniene, apoi a avut o întrevedere la Vatican cu Papa Francisc, a participat la reuniunea NATO de la Bruxelles - şi acum, în final, grupul G7. Pentru liderii Marii Britanii, Franţei, Canadei, Germaniei, Italiei şi Japoniei, două teme sunt nevralgice: poziţia ultra-conservatoare a lui Trump asupra schimbărilor climatice şi asupra migraţiei. Pe prima a minimalizat-o, iar despre a doua a avut declaraţii extrem de controversate în campania sa electorală şi ca preşedinte a luat măsuri contestate în instanţele americane.