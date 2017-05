INTERNAŢIONAL:NATO se alatură oficial coaliţiei împotriva grupării teroriste Stat Islamic

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Alianța Nord Atlantică a anunțat că aderă oficial la coaliția internațională care luptă împotriva ISIS. Șefii de state membre NATO s-au întâlnit la Bruxelles cu ocazia inaugurării noului sediu al Alianței - dar marea miză a fost prezenţa preşedintelui american, prima la o asemenea reuniune. Donald Trump a insistat pe necesitatea ca membrii NATO să crească bugetul alocat alianţei - fapt pe care România l-a făcut deja. Decizia coaliției internaționale de a se alătura coaliției internationale care luptă împotriva DAESH, a terorismului în general, este una istorică, pentru că schimbă paradigma în interiorul NATO. Dacă până acum Alianța Nord Atlantică s-a ocupat de apărarea colectivă și, în special, de întărirea flancului estic, pentru a descuraja încercările de provocare ale Rusiei, iată că acum Alianța are un nou obiectiv, acela de a lupta mai serios împotriva terorismului. Din punctul de vedere al statelor din est, acest lucru înseamnă o mai mare atenție în privința dezvoltărilor care vor interveni în zonă. În acest context, președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu omologul său polonez, președintele Andrezj Duda. Sincron Klaus Iohannis, presedintele Romaniei: 6:47 Am discutat despre parteneriatul strategic bilateral si actiunea noastra comuna in cadrul aliantei. Am convenit sa actionam pentru abordarea mai coerenta a flancului estic, care trebuie intarit in continuare. Am abordar si stadiul dislocarii incrucisate a trupelor romane si polone, care, asa cum am stabilit, participa pe teritoriul celeilalte tari la prezent inaintata pe flancul estic. Președintele Klaus Iohannis a mai spus că România și-a atins obiectivele de a insista pe importanța întăririi flancului estic și la această reuniune a șefilor de state NATO.