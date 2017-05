LOCAL: Colegiul Laurian, apreciat la nivel internaţional

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Conducerea Colegiului Naţional "AT Laurian" a fost invitată de către Consiliul Uniunii Academice din Oxford la Conferința „Excelenţă în calitate”, care va avea loc în Lucerne – Elveția. Cu acest prilej colegiul botoşănean va primi cea mai înaltă distincție: European Quality Award. Conferința este organizată de către Europe Business Assembly (UK), Academic Union Oxford (UK), Swiss Institute of Quality Standards (Switzerland) și se organizează în Elveția datorită standardelor înalte de calitate, recunoscute internațional, pe care această țară le are. Scopul principal este axat pe filosofia calității, tendințe și strategii de top și practici manageriale de succes din perspectiva leadership-ului și a competitivității precum și pe modele de excelență în managementul educațional. La conferință vor participa rectori, conducători de universități, directori de instituții educaționale și colegii, directori de mari corporații, experți de top în calitate și management strategic etc.

Mihaela Prăjinariu şi Ioan Onorei, director, respectiv director adjunct al colegiului, au fost invitați în calitate de speaker în cadrul secțiunii "Quality in Education: Trends, Strategies, Practices", datorită “experienței mari și punctelor de vedere originale considerate a fi interesante pentru participanții la conferință” și pentru a prezenta “imaginea regională impecabilă în zona educației și științei, de furnizor de servicii educaționale de înaltă calitate”.

Consiliul Uniunii Academice din Oxford numără peste 240 membri, rectori, profesori universitari, profesori doctori și oameni de știință din 30 de țări, care activează pentru creșterea standardelor în educație. Una din modalitățile de a realiza acest lucru este dezvoltarea celor mai bune practici precum și recunoașterea meritelor celor mai bune instituții educaționale regionale – universități și colegii – în sfera calității. Decernarea distincțiilor se face în urma unei selecții care cuprinde parcurgerea a 5 proceduri.

Colegiul Național “A.T. Laurian” din Botoșani este nominalizat pentru obținerea premiului internațional pentru excelență “European Quality” datorită influenței regionale, a calității managementului, metodelor și serviciilor educaționale oferite elevilor ce corespund standardelor internaționale, așa cum se menționează în scrisoarea de invitație primită oficial.