NAŢIONAL: Arest contestat de un fost ministru

Fostul ministru al Energiei Constantin Niță a anunțat, vineri, că a atacat decizia prin care Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la 4 ani închisoare cu executare, susținând că se va adresa tuturor instituțiilor internaționale pentru a i se face dreptate. "În urma primei decizii anunțate azi de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul dosarului în care sunt acuzat, declar că mă consider total nedreptățit și voi face tot posibilul pentru a-mi demonstra nevinovăția. Prin avocatul meu, astăzi, 26 mai, la ora 15,30, deja am atacat această decizie și voi continua să-mi demonstrez nevinovăția cu speranța că justiția românească își va face datoria. În același timp, mă voi adresa tuturor instituțiilor internaționale pentru a-mi face dreptate, dacă în România nu mai este posibil acest lucru", susține Constantin Niță într-un comunicat de presă. Fostul ministru declară că, pe perioada procesului, a avut convingerea că justiția din România funcționează și că i se va face dreptate în fața încercărilor procurorilor "de a-l scoate din viața publică și politică", însă primise avertizări că este vorba de un dosar politic, "că sentința era de multă vreme stabilită, iar procesul a fost doar o formalitate". El mai arată că întregul dosar se bazează pe ’declarațiile mincinoase’ ale lui Tiberiu Urdăreanu, "un individ cu multe dosare penale și numeroase denunțuri la activ, un instrument al procurorilor de câțiva ani buni", și nu există alte dovezi, de nicio formă — înregistrări audio/video, martori, extrase de cont). "În timpul procesului, denunțătorul și-a schimbat povestea, declarând că ’nu mai știe câți bani mi-a dat, când sau de unde îi avea’. Mai mult, procurorii au făcut numeroase presiuni asupra martorilor din dosar, atât a celor de la Brașov, cât și a primarului Gheorghe Nichita, căruia i s-a cerut ’să dea un ministru’ ca să scape de alte acuzații", mai spune fostul ministru. Constantin Niță a fost condamnat vineri de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, într-un dosar în care este acuzat de DNA că ar fi primit bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu. Instanța a mai decis confiscarea de la Constantin Niță a sumelor de de 303.000 lei și 30.000 de euro, fiind menținut sechestrul asigurător pe bunurile acestuia. Decizia nu este definitivă. Constantin Niță a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență, el fiind acuzat că, în cursul anului 2013, i-a solicitat omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu un comision de 5% din valoarea unui contract încheiat de firma acestuia — UTI cu Primăria Iași. Potrivit DNA, Constantin Niță ar fi intermediat o întâlnire între Tiberiu Urdăreanu și fostul primar Gheorghe Nichita, în schimbul unui comision de 5% din valoarea contractului. Banii din comision urmau să îi fie remiși lui Niță în două forme — parțial în numerar și parțial printr-un contract de consultanță fictiv, încheiat cu o persoană de încredere din anturajul fostului ministru. ’’În consecință, la data de 21 iulie 2013, Niță Constantin a primit 30.000 euro de la omul de afaceri, în incinta unui restaurant libanez, dintr-un hotel din București. De asemenea, la solicitarea lui Niță Constantin, a fost contactată persoana de încredere a acestuia, care a propus încheierea unui contract de consultanță cu o anumită firmă, la prețul de 5.000 euro + TVA/lună, care a și fost semnat la data de 2 mai 2013. În baza acestui contract fictiv (serviciile facturate nefiind, în fapt, prestate de firmă), reprezentanții omului de afaceri au remis firmei indicate de Niță Constantin, prin intermediul acestui mecanism, suma totală de 303.118 lei, în tranșe lunare, în perioada mai 2013 — iunie 2014’’, mai spun procurorii. Conform DNA, Niță a primit două tranșe, de 30.000 euro, respectiv 303.118 lei, bani folosiți, în mare parte, pentru diverse cheltuieli ale partidului din care făcea parte.