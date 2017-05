SPORT:Simona Halep o va înfrunta pe Jana Cepelova în primul tur la Roland Garros

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, a treia favorită, o va înfrunta pe Jana Cepelova (Slovacia) în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Șlem al anului, potrivit tragerii la sorți efectuate vineri, la Paris. Cepelova (23 ani, 88 WTA) a învins-o pe Simona în 2015, în primul tur la Wimbledon, cu 5-7, 6-4, 6-3. Halep (25 ani) câștigase primul duel, în 2014, la US Open, cu 6-2, 6-1, în turul secund. Irina Begu (26 ani, 44 WTA) va juca în runda inaugurală a Internaționalelor Franței cu Mariana Duque-Marino (Columbia), o adversară de 27 de ani, care se află pe locul 114 în lume. Begu s-a impus în singurul meci direct, în 2011, la turneul ITF de la Cali (100.000 dolari), cu 6-1, 6-0, în prima rundă. Monica Niculescu (29 ani, 53 WTA) o are ca adversară în prima rundă pe estoniana Anett Kontaveit (21 ani, 52 WTA), acesta fiind prima lor confruntare. Sorana Cîrstea (27 ani, 67 WTA) are și ea un meci destul de dificil cu chinezoaica Shuai Peng (31 ani, 39 WTA). Peng s-a impus în singurul lor duel, în 2010, în primul tur la Hobart, cu 6-1, 6-4. Patricia Țig (22 ani, 119 WTA), prezentă în premieră direct pe tabloul principal al unui turneu de Mare Șlem, va avea meci greu cu rusoaica Anastasia Pavliucenkova (25 ani, 17 WTA). Ana Bogdan (24 ani, 106 WTA) s-a calificat și ea, vineri, pe tabloul principal de simplu și își va afla ulterior adversara din primul tur.