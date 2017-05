INTERNAŢIONAL: Român condamnat în SUA după un furt de un milion de dolari

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un român a fost condamnat la peste doi ani de închisoare în Statele Unite, pentru apartenența la o reţea de clonare a cardurilor care a acţionat în mai multe state americane, paguba ridicându-se la aproape un milion de dolari, au anunţat procurorii federali. Bogdan Mocanu, care locuia la New York, a fost condamnat la doi ani şi patru luni de închisoare şi la plata a aproape 343.000 de dolari ca despăgubiri. "Se pare că în România sunt o grămadă de oameni angajați în această activitate ilegală", a declarat Kevin Kiley, consultant juridic al Massachusetts Bankers Association. Potrivit procurorilor, Mocanu, în vârstă de 31 de ani, făcea parte dintr-o grupare care a instalat dispozitive de furt al datelor bancare la ATM-uri din Massachusetts, New York şi New Jersey. Membrii reţelei au instalat şi camere pentru a înregistra PIN-urile clienţilor. Românul a pledat vinovat de fraudă bancară, conspiraţie în vederea comiterii de fraudă bancară şi furt de date personale cu circumstanţe agravante. După ce îşi va ispăşi pedeapsa, el va fi expulzat în România. Românul a fost prins după ce a retras aproape 100.000 de euro de la același bancomat, din conturile a 44 de clienți ai aceleiași bănci. Poliția locală l-a săltat direct din fața bancomatului. Ceilalți membri ai rețelei sunt tot români, dar încă nu au fost prinși.