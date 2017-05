NAŢIONAL: Ministrul de Interne aşteaptă demisia poliţistului îngenuncheat în faţa superiorilor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat duminică seara că vrea să știe cu exactitate de ce fotografia în care șeful Serviciului Control din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Aurelian Miu, care stă în genunchi în fața unor superiori, a apărut în spațiul public după 4 ani. În opinia lui Carmen Dan, intenția nu a fost de a-l expune public pe Aurelian Miu, ci probabil de a pune o presiune pe cineva care este deasupra șefului Serviciului de Control, respectiv conducerea Poliției de Frontieră. "Pe de altă parte trebuie analizat de ce a fost nevoie să apară acum o fotografie deținută de cineva din sistem în arhiva instituțională sau personală după 4 ani și care a fost scopul urmărit. Eu sunt omul care când primește informații ia și măsuri. Niciodată nu am ezitat din acest punct de vedere. Așa că dacă există cineva care are de sesizat ceva și are o anumită teamă vizavi de șefii direcți, de exemplu, eu îi invit să vină la mine. Dar să vină atunci când se întâmplă și nu după 4 ani. Vreau să vedem cu exactitate de ce a fost nevoie să apară această fotografie după 4 ani și care a fost interesul pentru care s-a făcut publică această fotografie. Oare nu aceea de a pune o presiune pe cineva care este deasupra acestui serviciu de control, respectiv conducerea Poliției de Frontieră? Și aici ne vom edifica și vom lua deciziile corecte și legale. Nu cred că intenția a fost de a-l expune public pe domnul Aurelian Miu", a spus Carmen Dan la România TV. Ministrul de Interne, care i-a solicitat demisia lui Aurelian Miu, a mai afirmat că au fost elucidate circumstanțele în care a fost făcută acea fotografie și s-a stabilit că "nu a fost un ritual" și că șefului Serviciului Control din cadrul Poliției de Frontieră nu i s-a cerut să îngenuncheze în fața vreunui superior. "Fotografia a fost făcută în contextul analizei pe anul 2012, pe 13 februarie 2013, la o oră destul de târzie când nu ar mai fi trebuit să socializăm doar pentru că am avut o analiză de bilanț și am considerat că polițistul care s-a pus în asemenea ipostază care este nedemnă pentru un bărbat darămite pentru un polițist trebuie să facă un gest de minimă onoare și trebuie să plece din acea poziție care presupune responsabilitatea funcției. Nu te poți duce să îi controlezi pe alții în condițiile în care deja public te-ai expus într-o poziție atât de umilitoare", a mai spus Carmen Dan. Potrivit ministrului de Interne, până acum Aurelian Miu nu și-a prezentat demisia, care ar fi "un act de ultimă demnitate", însă dacă nu o va face "mai sunt și alte metode". "Și să nu creadă cineva că mă rog de șeful Serviciului Control din IGPF, pentru că sunt și alte metode prin care vom lua măsurile necesare. Eu am considerat că trebuie să facă un alt de ultimă demnitate și să iasă din acea situație umilitoare cu demnitate, altfel mai sunt metode", a mai spus Dan. Ziarul Național a publicat miercuri fotografii în care Aurelian Miu era în genunchi în fața unor angajați MAI asupra cărora ar avea atribuții de control. În acel loc se mai aflau Gelu Oltean, fost șef al Serviciului de informații al Ministerului de Interne, Ioan Buda, șeful Poliției de Frontieră, Marcel Ardelean, șeful Direcției de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei.