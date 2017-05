NAŢIONAL: Raed Arafat îl acuză pe ministrul Sănătăţii că sabotează achiziţia de ambulanţe

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În timp ce bolnavii aşteaptă minute, sau chiar ore, o ambulanţă, iar salvările vechi de ani de zile stau stricate în service-uri, reprezentanţii a două ministere se ceartă pe achiziţia de noi vehicule. Ministrul Sănătăţii a anunţat că e nevoit să amâne înnoirea parcului auto. Iar secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a reacţionat dur. Mai întâi pe Facebook, apoi într-un dialog direct cu Florian Bodog. Să îşi asume morţii cei responsabili, i-a transmis acestuia. Un schimb de replici dur din care singurii care ies prost sunt pacienţii. Şi, de multe ori, şi cei care încearcă să îi salveze. De exemplu, săptămâna trecută, la Iaşi, medicii SMURD au intervenit la un accident în Podu Iloaei cu maşina personală. Singura lor autospecială e în service. Victima era o fetiţă de 11 ani, lovită de remorca unui camion. Norocul ei e că nu a fost grav rănită, pentru că echipajul de prim ajutor a trebuit să îi aştepte pe paramedicii de la Iaşi să ajungă la locul accidentului. În ciuda realităţii din teren, Ministerul Sănătății a amânat achiziția de mașini pentru Ambulanță şi SMURD. Ministrul a anunţat că acordul semnat anul trecut între ministerul pe care îl reprezintă şi cel de interne nu mai este valabil în baza noii legislații. Pentru că a trimis o scrisoare la minister şi nu a primit răspuns, secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a reacţionat pe Facebook. "Am trimis la începutul săptămânii (n.r- săptămâna trecută) domnului ministru o scrisoare explicând situaţia în care ne aflăm acum , blocajele şi modul în care am fost sabotaţi , şi mă refer aici la funcţionari din cadrul Ministerului Sănătăţii care au sabotat procesul de dotare a serviciilor de ambulanţă şi SMURD în mod continuu", a spus secretarul de stat. În baza protocolului de anul trecut, a explicat Raed Arafat, departamentul condus de el a început deja procedurile pentru achiziţii. N-au fost bine făcute, spune ministrul Sănătăţii, invocând chiar şi culoarea maşinilor. Florian Bodog : De exemplu, probleme legate de culoare, legate de standarde, chestiuni absolut. Raed Arafat: De culoare? Cine să conteste o ambulanţă din cauza culorii ei, domnule ministru? Florian Bodog: E vorba de un standard, domnule secretar de stat. Raed Arafat: Nu este standard, îmi pare foarte rău. Haideţi, vă rog! Cei doi oficiali n-au fost de acord nici cu data când vor fi achiziţionate ambulanţele. Florian Bodog: Până la sfârşitul acestui an o să vină primele ambulanţe. Raed Arafat: Îmi pare rău! Haideţi, vă rog, să vă explic! N-are cum! Ambulanţele nu cresc în pom, deci, nu, nu, dacă pe noi ne-aţi fi lăsat. După scandal, a apărut şi reacţia premierului. "Imediat ce domnul Arafat revine în țară, mă voi întâlni cu toți trei, pentru a clarifica problema. Important e ca pacienții români să beneficieze cât mai rapid de servicii moderne de ambulanță", a spus Sorin Grindeanu. Ministrul Sănătății accentuează că nu există niciun risc, de nicio natură care să determine sincope în activitatea SMURD, cu atât mai puțin să pună " în pericol viața oamenilor" și îl așteaptă la un dialog constructiv pe dl Raed Arafat, imediat ce acesta va reveni în tară. Doar vineri şi doar în Bucureşti, Ambulanţa a intervenit de 620 de ori doar cu 61 de maşini. Iar SMURD de 167 de ori cu 20 de maşini. În ţară, e şi mai rău. În Bacău, au fost 172 de intervenţii cu 23 de maşini de ambulanţă, iar SMURD a acordat ajutor de 13 ori cu doar două maşini. Situaţii similare sunt şi în alte judeţe.