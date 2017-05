NAŢIONAL:Olimpicii susţin astăzi prima probă a examenului de bacalaureat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Astăzi debutează sesiunea specială a examenului de bacalaureat pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru competițiile internaționale, precum și pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere în universitățile din străinătate. Peste 250 de elevi s-au înscris la sesiunea specială a examenului de Bacalaureat şi a Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a. Potrivit ministerului Educaţiei, cele două sesiuni sunt organizate pentru componenţii loturilor olimpice care vor reprezenta România, în lunile iunie şi iulie, în competiţiile internaţionale pe discipline şi în concursurile sportive, dar şi pentru absolvenţii de liceu care vor susţine examen de admitere la universităţile din străinătate. Astfel, sesiunea specială 2017 a Bacalaureatului se va desfăşura la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti în perioada 29 mai - 9 iunie, la care s-au înscris 223 de elevi de clasa a XII-a. Dintre aceştia, 46 de elevi fac parte din loturile olimpice şcolare pe discipline, 144 de elevi sunt incluşi în loturile sportive şcolare, iar 33 de elevi şi-au manifestat intenţia de a candida la admiterea în învăţământul superior în afara ţării. BAREME DE CORECTARE Sesiunea specială începe cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română / limba maternă, care se va desfşura luni şi marţi. Miercuri, 31 mai, este programată evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în zilele de 2 şi 3 iunie, evaluarea competenţelor digitale. Probele scrise au următorul calendar: 6 iunie - limba şi literatura română 7 iunie - proba obligatorie a profilului 8 iunie - proba la alegere a profilului şi specializării 9 iunie - limba şi literatura maternă. Afişarea primelor rezultate - în centrul de examen - este prevăzută pentru data de 9 iunie (până la ora 18:00). Contestaţiile pot fi depuse în cursul aceleiaşi zile. Rezolvarea contestaţiilor a fost programată pentru 10 iunie, zi în care vor fi afişate şi rezultatele finale. Sesiunea specială a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a se va desfăşura între 13 şi 16 iunie la Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” din Capitală, fiind înscrişi 34 de elevi. Calendarul desfăşurării probelor, toate scrise, are următoarea formulă: 13 iunie - limba şi literatura română 14 iunie - matematică 15 iunie - limba şi literatura maternă. Prima afişare a rezultatelor va avea loc în data de 15 iunie (până la ora 18:00) şi este urmată de depunerea contestaţiilor în aceeaşi zi (18:00 - 20:00). Vineri, 16 iunie, după soluţionarea eventualelor contestaţii, vor fi afişate rezultatele finale. Reamintim că sesiunile propriu-zise ale celor două examene se vor desfăşura în perioada 19 - 30 iunie (Evaluarea naţională) şi 6 iunie - 10 iulie 2017, respectiv 21 august - 6 septembrie (Bacalaureat). CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2017 Sesiunea iunie-iulie 2017 22 - 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a X II-a/ a XIII-a 6 - 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A 8 - 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 9, 12 - 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D 14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C 26 iunie 2017 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă 27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă 28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă 30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00) 6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor 10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale Sesiunea august-septembrie 2017 11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe 21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă 23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă 24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D 30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00) 2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor 6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale.