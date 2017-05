SPORT: Cornel Şfaiţer: Nu-mi explic înlocuirea lui Moruţan!!!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat în direct la Digi Sport că nu-şi explică de ce Leo Grozavu l-a înlocuit pe Moruţan în minutul 56.

„Nu-mi explic înlocuirea lui Moruţan. Am plecat supărat de la stadion. Moruţan a fost omul primei reprize, jucătorul cel mai bun, jucătorul care putea să creeze ceva. Prin ieşirea lui nu am mai existat. Sunt puţini jucători în Liga I cu calităţile lui Moruţan. Nu-mi explic de ce am căzut, de ce am avut acea cădere în a doua repriză. Nici nu m-am gândit şi nici nu vreau să mă gândesc că a fost ceva necurat în repriza a doua”, a declarat Şfaiţer.

Răspunsul lui Leo a venit imediat după meci: „L-am scos pentru că nu mai putea. Mi-a spus la pauză că mai stă maxim 10 minute. Moruţan e talentat, dar e mult prea mediatizat pentru ce e în momentul de faţă. Mai are mult de muncă”, şi-a explicat după joc decizia Leo Grozavu de a-l scoate de pe teren pe Moruţan.