INTERNAŢIONAL: Confruntare între premieri în Marea Britanie

Brexit-ul s-a aflat în centrul discuției duelului televizat la distanță luni seară între premierul britanic, Theresa May, pregătită să nu semneze un acord cu Bruxellesul, și adversarul său laburist, Jeremy Corbyn, hotărât să găsească o rezolvare, transmite AFP. Cu zece zile înainte de alegerile parlamentare, liderii Partidului Conservator și, respectiv, Laburist au fost chestionați succesiv și separat de public și apoi de jurnalistul Jeremy Paxman în fața milioanelor de spectatori. Theresa May a refuzat orice dezbatere directă față în față cu rivalul său laburist, în timp ce principalul partid de opoziție a recuperat o parte a enormei sale întârzieri în sondaje asupra conservatorilor în ultimele săptămâni, înainte de suspendarea temporară a campaniei din cauza atentatului de la Manchester. Publicul l-a atacat pe Jeremy Corbyn mai întâi pe teme de securitate, punctul său slab. Theresa May a fost interpelată în mai multe rânduri despre tăierile bugetare impuse de guvernul conservator în serviciile publice cu începere din 2010. Premierul și liderul laburiștilor au fost supuși apoi focului continuu al întrebărilor lui Jeremy Paxman, jurnalist reputat pentru interviurile sale fără concesii care, în 1997, a pus aceeași întrebare de 12 ori la rând unui om politic. Jeremy Corbyn a trecut mai degrabă cu bine peste acest exercițiu în opinia chiar a unuia dintre cei mai mari critici ai săi, fostul lider al UKIP Nigel Farage care, reafirmând în același timp opoziția sa totală, l-a găsit "complet sincer". În ce o privește, Theresa May a fost atacată mai ales pe tema Brexit-ului împotriva căruia a făcut campanie înainte de referendumul de la 23 iunie 2016. Ea a repetat că, în opinia sa, "fără acord este mai bine decât cu un acord prost" pentru Marea Britanie și a promis să fie "cât de dură va fi nevoie" în cursul negocierilor ce vor începe la câteva zile după scrutinul de la 8 iunie. Jeremy Corbyn a dat asigurări, la rândul lui, că va acționa în așa fel încât să existe un acord cu UE. Acceptând "verdictul poporului", s-a declarat și el în favoarea unei "imigrații controlate". Dar a ținut să reamintească "enorma contribuție a muncitorilor imigranți la sistemul nostru de sănătate sau de transporturi". Premierul britanic, Theresa May, a convocat aceste alegeri anticipate, cu trei ani înainte de data prevăzută, pentru a-și consolida majoritatea în vederea negocierilor Brexit-ului. Pe primul loc în sondaje, Partidul Conservator se confruntă în ultima vreme reducerea avansului său de la 20 de puncte la 10 puncte în medie.