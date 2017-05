INTERNAŢIONAL: Premierul britanic doreşte menţinerea parteneriatului cu Uniunea Europeană

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Premierul britanic, Theresa May, a indicat marți că dorește să mențină un parteneriat ’’profund și special’’ cu Uniunea Europeană, ea răspunzând astfel la sugestia cancelarului german, Angela Merkel, potrivit căreia UE nu va mai putea să se bazeze complet pe Marea Britanie. ’’Vrem să construim... acest parteneriat profund și special cu Uniunea Europeană care rămâne, deoarece noi părăsim UE, nu și Europa’’, a declarat dna May, care a fost întrebată despre comentariile dnei Merkel. ’’Vom continua să cooperăm în chestiuni precum securitatea și apărarea, deoarece aceasta este important pentru noi toți’’, a adăugat șefa guvernului de la Londra. Exprimându-se în cadrul campaniei pentru alegerile generale din 8 iunie din Marea Britanie, Theresa May a afirmat că există unii în UE care doresc ’’să pedepsească Regatul Unit în legătură cu Brexit-ul’’, ea insistând asupra faptului că decât să existe un acord rău mai bine să nu existe niciunul.