INTERNAŢIONAL:Donald Trump o ameninţă pe Angela Merkel

Recentele comentarii ale cancelarului german Angela Merkel, prin care a pus sub semnul îndoielii calitatea Statelor Unite de aliat de încredere al Europei, nu l-au lăsat indiferent pe liderul de la Casa Albă. Donald Trump i-a transmis Angelei Merkel o replică extrem de dură, criticând Germania pentru pentru nivelul excedentului comercial în relaţia cu SUA şi pentru cel al cheltuielilor militare. "Avem un deficit comercial MASIV cu Germania, plus (că) ei plătesc MULT MAI PUŢIN decât ar trebui pentru NATO & armată. Foarte rău pentru SUA. Asta se va schimba", a scris Trump pe Twitter. Duminică, Merkel a provocat surprindere la Washington şi Londra după ce a declarat, la Munchen, că Europa trebuie să-şi ia destinul în propriile mâini, dând de înţeles că SUA, sub conducerea preşedintelui Donald Trump, şi Marea Britanie, după votul pentru Brexit, nu mai sunt parteneri de încredere. "Perioada în care puteam să depindem în totalitate unii de alţii se termină. Am trăit acest lucru în ultimele câteva zile. Noi, europenii, chiar trebuie să ne luăm soarta în propriile noastre mâini", a spus Merkel la un miting electoral din Munchen, în sudul Germaniei.