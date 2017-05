LOCAL: Accident mortal la Cucorani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un accident grav a avut loc in aceasta seara de drumul nationat 29B, in apropiere de localitatea Cucorani. O femeie de aproximativ 50 de ani, a carei identitate inca nu a putut fi stabilita, a fost lovita in plin de un autoturism marca Volkswagen Caddy, condus de un tanar de 27 de ani, ce se indrepta dinspre Botosani spre Dorohoi. Din primele cercetari se pare ca femeia circula pe mijlocul drumului, soferul observand-o in ultima clipa si nemaiputand evita impactul. La fata locului a ajuns echipajul de Terapie Intensiva Mobila, insa din pacate cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a o salva.