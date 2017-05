LOCAL: Botoşănean declarat nevinovat după acuzaţii penale nejustificate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fostul director al societăţii Drumuri şi Poduri SA Botoşani, Dorinel Răileanu, trimis în judecată pentru înşelăciune în convenţie în dauna Consiliului Judeţean (CJ), în urma privatizării societăţii, a fost achitat astăzi de Curtea de Apel Suceava, magistraţii ajungând la concluzia că nu există probe că acesta a comis faptele. Astfel, sentinţa prin care acesta a fost condamnat iniţial de Judecătoria Botoşani a fost desfiinţată, Dorinel Răileanu fiind găsit nevinovat. Decizia de astăzi a venit după ce botoşăneanul a arătat că el nu a fost parte în contractul de privatizare, nu avea niciun fel de contract încheiat cu societatea şi nici nu a urmărit inducerea în eroare a CJ. Scandalul a izbucnit în urmă cu aproape şapte ani, după ce Garda Financiară a solicitat un raport de inspecţie fiscală la societatea Drumuri şi Poduri SA, existând suspiciuni de evaziune fiscală. Astfel, în 2006, firma deţinută de CJ a fost privatizată, pachetul majoritar de acţiuni fiind preluat de societatea Telido SRL Vaslui. Potrivit contractului de privatizare, firma trebuia să-şi continue activitatea, fiind obligată să atingă o anumită cifră de afaceri timp de trei ani, în caz contrar cumpărătorul urmând să fie penalizat cu 10% din diferenţa nerealizată. În al treilea an post privatizare, societatea a început să întâmpine probleme în asigurarea contractelor, la fel ca toţi alţi agenţi economici din domeniu, aşa că o parte dintre lucrările contractate nu au mai fost realizate. Prin urmare, facturile emise către o firmă au fost ştornate, nefiind încasaţi banii aferenţi. În urma acestui fapt, cifra de afaceri nu a mai fost atinsă, însă, conform contractului de privatizare semnat cu CJ, societatea Telido SRL trebuia să plătească penalizarea de 10 la sută, nicidecum Drumuri şi Poduri SA Botoşani, cum greşit s-a reţinut. Totodată, societatea Telido achitase integral contravaloarea contractului către CJ, la mijloc nefiind vorba de vreo înşelăciune. Condamnat iniţial de Judecătoria Botoşani la doi ani de închisoare cu suspendare, Dorinel Răileanu a acuzat faptul că nu a avut parte de un proces echitabil, probele aduse de el nefiind luate în seamă, şi a declarat că este victima unei erori judiciare. Prin urmare, el a făcut apel, iar acţiunea lui a fost admisă astăzi de Curtea de Apel, care a desfiinţat sentinţa de condamnare şi l-a declarat nevinovat. „Practic, am fost condamnat pentru alte fapte care nu au făcut obiectul judecăţii, iar prejudiciul, de 111.397 de lei la a cărui reperaţie am fost obligat, pe lângă faptul că nu a fost dovedit de CJ, întrucât raportul financiar pe ultimul an post privatizare nu a mai fost încheiat, este reprezentat de o penalitate contractuală la care s-a obligat Telido SRL”, a subliniat Dorinel Răileanu. Interesant este că între timp atât Drumuri şi Poduri SA Botoşani, cât şi Telido SRL Vaslui au intrat în insolvenţă.