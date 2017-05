LOCAL: Condamnat pentru ucidere din culpă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un bărbat din satul Oneaga, trimis în judecată pentru ucidere din culpă, după ce a fost implicat într-un accident soldat cu decesul altui botoşănean, a fost condamnat definitiv, ieri, de magistraţii Curţii de Apel Suceava, la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Potrivit deciziei instanţei, Ioan I. va fi supus unui termen de încercare de trei ani, timp în care nu va avea voie să comită nicio altă infracţiune şi va fi nevoit să respecte o serie de obligaţii. În plus, societatea de asigurări la care era asigurată maşina va trebui să plătească daune morale de 45.000 de lei şi o pensie de întreţinere pentru un copil minor. Accidentul a avut loc pe un drum comunal din Şendriceni, pe 20 ianuarie 2015, când Ioan I. conducea o Skoda Fabia dinspre Dorohoi spre centrul satului, mergând pe mijlocul drumului care era acoperit cu pietriş şi mâzgă. Exact în acelaşi moment, din sensul opus a apărut un VW Golf condus de Cristinel P., de 34 de ani, care mergea şi el tot pe mijlocul drumului. În urma impactului dintre cele două maşini, şoferul VW Golf a decedat, iar alte trei persoane, luate la "ocazie", au ajuns la spital. Cum niciuna dintre maşini nu avea viteză mare, expertiza criminalistică a stabilit că accidentul putea fi evitat dacă cei doi şoferi ar fi mers fiecare pe sensul de deplasare. În plus, tânărul care conducea VW nu purta nici centura de siguranţă. Trimis în judecată pentru ucidere din culpă, Ioan I., de 64 de ani, a fost condamnat, deşi, în urma analizării probatoriului, instanţa a reținut că la producerea accidentului victima a avut o culpă de 70 % , iar inculpatul o culpă de 30%.