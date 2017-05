LOCAL: Proiect european implementat de Liceul "Demostene Botez" Truşeşti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Liceul ”Demostene Botez” Trușești a organizat ieri Conferința "Learning using non - formal methods during classes". Conferinţa a avut loc în amfiteatrul liceului şi este parte a proiectului cu același nume din cadrul Programului Esasmus+, proiect de educație școlară. La manifestare au participat 140 de cadre didactice din școlile generale și liceele din județul Botoșani. Au fost prezenţi şi reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și Casei Corpului Didactic Botoșani.