NAŢIONAL: Dacă schimbă brandul de ţară, România rămâne datoare cu 850.000 de euro

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre, a declarat, marți, că nu intenționează schimbarea brandului de țară, menționând că a propus folosirea unor simboluri naționale, precum Miorița, în materiale de promovare turistică. "Am venit cu o idee, să ne folosim de simboluri naționale cum este Miorița, să ne folosim de legendele României pe care le avem din trecut, în așa fel încât să facem o altfel de promovare față de modul în care s-a făcut în ultimii 27 de ani sau poate că nu s-a făcut în ultimii 27 de ani. Să schimbăm puțin strategia și eu am lansat o idee principială, că de aceea este comitet consultativ în Turism, să ne consultăm. Bineînțeles că cineva de acolo a luat în bășcălie și a trebuit să înceapă să fie de rea-credință și să analizeze altfel această discuție", a explicat Dobre, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă intenționează să schimbe brandul de țară. El a precizat că brandul de țară nu se poate schimba până în 2020, deoarece ar însemna să se înapoieze Comisiei Europene suma de 850.000 euro. "Este vreo rușine că discutăm despre simbolurile României, despre Miorița? Este vreo rușine că ne folosim de legendele României? În primul rând, trebuie să ne gândim că trebuie să promovăm România în interiorul ei, pentru că cei mai mulți turiști sunt în interiorul României, apoi trebuie să ne gândim la cei trei milioane de români, de cetățeni români, care vin de două ori pe an și cheltuiesc bani în activitatea aceasta turistică din România. Mulți dintre ei și-au și dezvoltat afaceri în turismul din România. Este vreo rușine că le reamintim românilor de legende și de simbolurile naționale? Nu este vorba de schimbarea brandului de țară, nu se poate schimba brandul de țară că asta ar însemna să dăm înapoi Comisiei Europene 850.000 euro, ceea ce nu se poate și nu cred că vreun conducător al unei instituții publice își asumă așa ceva", a spus Dobre. Ministrul Turismului a precizat că discuția referitoare la Miorița a avut loc în contextul în care trebuie realizate șase broșuri pentru promovarea turistică a României. "Este vorba de o discuție principială pentru că noi, în momentul de față, avem de realizat niște broșuri, șase la număr, o să înceapă o achiziție publică la Ministerul Turismului. Pe lângă asta, mai este promovarea pe partea de media online", a menționat Dobre.